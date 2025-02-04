В Узбекистане задержали обманывавших россиян телефонных мошенников

Правоохранительные органы Узбекистана разоблачили крупную сеть аферистов, занимавшуюся «незаконным присвоением денежных средств граждан Российской Федерации». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Службы госбезопасности республики.

В СГБ отметили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий была пресечена деятельность главы группы, который создал под своим руководством преступную структуру.

Преступная группа, состоящая из 32 человек, действовала под видом двух колл-центров в Фергане и одного в Ташкенте.

Мошенники получили персональные данные граждан России, покупавших биологически активные добавки в интернете, и активно использовали их: представлялись сотрудниками следственных органов и предлагали выплаты за возмещение якобы причиненного продавцами БАДов морального вреда.

Часть аферистов действовала также от имени «представителей Минфина России», они обещали денежную компенсацию после уплаты подоходного налога

Для получения компенсации жулики предлагали перечислить на указываемые ими реквизиты банковских карт необходимый взнос. Они утверждали, что без этого невозможно получить средства, уточнили в ведомстве.

« В с е 3 2 ч е л о в е к а з а д е р ж а н ы в п р о ц е с с у а л ь н о м п о р я д к е » , — п о д ч е р к н у л и в С Г Б .

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничество, совершенном группой лиц, и незаконном (несанкционированном) доступе к компьютерной информации.