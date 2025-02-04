Протестующие в Сербии студенты отказались от предложенного Вучичем диалога

Ректорат Белградского университета, к которому 3 февраля на фоне массовых студенческих протестов в стране обратился президент Сербии Александар Вучич с предложением начать переговоры, принял решение отказаться от вступления в диалог с руководством республики.

" Р я д н е с о о т в е т с т в и й в п у б л и ч н ы х в ы с т у п л е н и я х п р е д с т а в и т е л е й г о с у д а р с т в е н н ы х о р г а н о в н е у б е ж д а е т н а с в т о м , ч т о д и а л о г , н а п р а в л е н н ы й н а в ы п о л н е н и е т р е б о в а н и й с т у д е н т о в , в о з м о ж е н " , - п р и в о д и т а г е н т с т в о Tanjug текст заявления ректората.

" Б е л г р а д с к и й у н и в е р с и т е т г о т о в п р е д о с т а в и т ь э к с п е р т н у ю п о д д е р ж к у с т у д е н т а м в п р о ц е с с е о ц е н к и в ы п о л н е н и я и х т р е б о в а н и й , с о г л а с о в ы в а т ь с в о и д а л ь н е й ш и е д е й с т в и я п о у с т а н о в л е н и ю о б щ е с т в е н н о г о д и а л о г а с р е ш е н и я м и с т у д е н ч е с к и х с о б р а н и й и т а к и м о б р а з о м с о х р а н я т ь е д и н с т в о у н и в е р с и т е т а . М ы б л а г о д а р и м з а п р и г л а ш е н и е и з а в е р я е м п р е з и д е н т а и о б щ е с т в е н н о с т ь , ч т о , п о к а м ы в ы п о л н я е м в о з л о ж е н н ы е н а н а с о б я з а н н о с т и и д е й с т в у е м в п р е д е л а х н а ш и х п о л н о м о ч и й и к о м п е т е н ц и й , м ы р а б о т а е м н а б л а г о у н и в е р с и т е т с к о г о с о о б щ е с т в а , с т у д е н т о в и в с е г о о б щ е с т в а " , - у к а з а л и п р е д с т а в и т е л и у н и в е р с и т е т а .

Ранее Вучич призвал протестующих по всей стране студентов к диалогу, указав на готовность перевода государственных органов на круглосуточный режим работы с целью выполнения всех требований участников уличных акций. Он отмечал, что сложившаяся ситуация наносит ущерб не только образовательному процессу и самим студентам, но и развитию образования, науки и общества в целом. Глава государства отдельно указал на то, что в ходе предложенных переговоров он готов предметно обсудить позицию студентов, которые считают, что часть требований не выполнена.

Трагедия в Нови-Саде и протесты

С ноября 2024 года в Сербии проходят антиправительственные акции студентов и оппозиции. Главной причиной протестов является трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, произошедшая 1 ноября 2024 года. Она привела к гибели 15 человек. Представители оппозиции с самого начала уличных акций требовали отставки премьер-министра страны Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также ареста тех, кто несет прямую ответственность за просчеты при реконструкции вокзала, и раскрытия содержания контракта с китайскими компаниями, осуществлявшими работу. Вучич подчеркивал, что массовые студенческие протесты в Сербии, проходящие при поддержке оппозиции, организованы иностранными спецслужбами для дестабилизации ситуации в стране.