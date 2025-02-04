Протестующие в Сербии студенты отказались от предложенного Вучичем диалога

Ректорат Белградского университета, к которому 3 февраля на фоне массовых студенческих протестов в стране обратился президент Сербии Александар Вучич с предложением начать переговоры, принял решение отказаться от вступления в диалог с руководством республики.
"Ряд несоответствий в публичных выступлениях представителей государственных органов не убеждает нас в том, что диалог, направленный на выполнение требований студентов, возможен", - приводит агентство Tanjug текст заявления ректората.
"Белградский университет готов предоставить экспертную поддержку студентам в процессе оценки выполнения их требований, согласовывать свои дальнейшие действия по установлению общественного диалога с решениями студенческих собраний и таким образом сохранять единство университета. Мы благодарим за приглашение и заверяем президента и общественность, что, пока мы выполняем возложенные на нас обязанности и действуем в пределах наших полномочий и компетенций, мы работаем на благо университетского сообщества, студентов и всего общества", - указали представители университета.
Ранее Вучич призвал протестующих по всей стране студентов к диалогу, указав на готовность перевода государственных органов на круглосуточный режим работы с целью выполнения всех требований участников уличных акций. Он отмечал, что сложившаяся ситуация наносит ущерб не только образовательному процессу и самим студентам, но и развитию образования, науки и общества в целом. Глава государства отдельно указал на то, что в ходе предложенных переговоров он готов предметно обсудить позицию студентов, которые считают, что часть требований не выполнена.
Трагедия в Нови-Саде и протесты
С ноября 2024 года в Сербии проходят антиправительственные акции студентов и оппозиции. Главной причиной протестов является трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, произошедшая 1 ноября 2024 года. Она привела к гибели 15 человек. Представители оппозиции с самого начала уличных акций требовали отставки премьер-министра страны Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также ареста тех, кто несет прямую ответственность за просчеты при реконструкции вокзала, и раскрытия содержания контракта с китайскими компаниями, осуществлявшими работу. Вучич подчеркивал, что массовые студенческие протесты в Сербии, проходящие при поддержке оппозиции, организованы иностранными спецслужбами для дестабилизации ситуации в стране.