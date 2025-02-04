Эрдоган предоставил самолет делегации из Сирии для визита в Турцию

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выделила самолет для визита главы переходного правительства Сирии Ахмеда аш-Шараа в страну. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.

« П р е з и д е н т С и р и и А х м е д а ш - Ш а р а а и м и н и с т р и н о с т р а н н ы х д е л А с а д Ш а й б а н и о т п р а в и л и с ь с в и з и т о м в Т у р ц и ю . П р е з и д е н т Т у р ц и и в ы д е л и л с а м о л е т » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Накануне агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент сирийского переходного правительства Ахмед аш-Шараа на переговорах в Анкаре обсудят возможность создания турецких авиабаз в Сирии.

2 февраля глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что приоритетными задачами новых властей Сирии является восстановление энергетики и воздушного сообщения. Фидан выразил надежду на улучшение экономики страны после реализации задач. Он подчеркнул, что для Сирии важна отмена международных санкций, а также объединение всех действующих вооруженных группировок в национальную армию.