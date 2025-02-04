Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X предостерег Североатлантический альянс от силового разрешения украинского конфликта.

Ученый отметил, что попытка президента США Дональда Трампа добиться мира на Украине «неоконсервативным путем», то есть «миром через силу», станет «серьезной ошибкой» действующей администрации.

По его оценке, НАТО является не оборонительной организацией, а своего рода подразделением «военно-промышленного комплекса и бог знает каких еще зловещих организаций».

Профессор отметил также, что Россия должна будет подтолкнуть ВСУ к полной капитуляции в случае, если Трамп окажется не способен добиться достижения мира в украинском конфликте.

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что невозможность победы Украины в конфликте с Россией «была очевидна с самого начала». Соответственно, добавил он, поддержка Киева со стороны Европы была ошибкой.