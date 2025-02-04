Упоминания климатического кризиса исчезли с правительственных сайтов США

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа начала удалять или скрывать упоминания климатического кризиса на официальных сайтах правительства США. Об этом сообщает британская газета Guardian.

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« К л и м а т и ч е с к и й п о р т а л н а с а й т е м и н и с т е р с т в а о б о р о н ы б ы л у д а л е н , а р а з д е л о к л и м а т е н а с а й т е г о с у д а р с т в е н н о г о д е п а р т а м е н т а б о л ь ш е н е с у щ е с т в у е т . Т а к ж е и с ч е з л а и н ф о р м а ц и я н а с а й т е Б е л о г о д о м а и д а н н ы х м и н и с т е р с т в а с е л ь с к о г о х о з я й с т в а » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

По информации Guardian, раздел «Климат и устойчивое развитие» полностью исчез с сайта министерства транспорта. При этом, отмечает издание, новое руководство ведомства поручило уничтожить любые директивы и упоминания, связанные с изменением климата, экологическим правосудием и программами инклюзивности.

До этого государственный департамент по достижению госэффективности (DOGE) сообщил, что Соединенные Штаты сэкономили $145 млн после отмены программ «инклюзивности и равенства».