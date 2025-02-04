Порошенко припомнили критику НАТО

Бывший президент Украины и предприниматель Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в 1999 году, будучи лидером партии Виктора Медведчука, критиковал НАТО за агрессию против Югославии. Критику действий альянса политику припомнило в Telegram издание «Страна.ua».

« [ П а р т и я ] р е ш и т е л ь н о о с у ж д а е т а г р е с с и в н ы е д е й с т в и я НАТО по отношению к Югославии! К чему приводит развитие военных действий и эскалация напряженности в Балканском регионе, уже известно», — приводятся в публикации стенограмма выступления Порошенко.

Заняв в 2014 году пост главы государства, Порошенко закрепил в Конституции намерение Украины вступить в НАТО.

Ранее Порошенко заявил, что Киев получит от Франции первые истребители Mirage в феврале 2025 года. Политик также назвал французские истребители эффективным оружием для использования ракет «воздух-воздух».