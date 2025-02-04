Маск поставил кровати в штаб-квартиру кадрового управления рядом с Белым домом

Американский предприниматель Илон Маск, руководящий ведомством по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), поставил кровати в здание федерального кадрового управления, которое находится в нескольких кварталах от Белого дома. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее информации, Маск поставил кровати для себя и своих сотрудников, чтобы работать до поздней ночи. Кроме того, он активно работает на выходных, заявляя, что это его "суперсила", которая помогает бороться с конкурентами.

После победы Дональда Трампа на выборах президента США Маск опубликовал на своей странице в Х картинку, на которой он несет раковину в Овальный кабинет - рабочее место президента США.

Предприниматель также сообщил, что сотрудники DOGE работают по 120 часов в неделю, а его "бюрократические противники - в лучшем случае 40 часов".