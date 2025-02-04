Историк обнаружил секретный нацистский ангар для самолетов в Германии

Историк Мирко Кюн обнаружил в немецком Тюрингии секретный подземный нацистский ангар для самолетов. Об этом пишет Bild.

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По словам историка, он идентифицировал объект по старым аэрофотоснимкам и документальным свидетельствам. Ангар имел кодовое название "Альпендоле".

" Е с т ь с в и д е т е л ь с т в а о ч е в и д ц е в , а э р о ф о т о с н и м к и и и з м е р е н и я , к о т о р ы е п о д т в е р ж д а ю т м о ю т е о р и ю " , – с к а з а л К ю н .

Как он отметил, ангар строили советские военнопленные. Его длина составляет 200 метров, ширина – 25 метров, а высота – не менее 5 метров. Там могли разместиться до 10 самолетов, утверждает историк.

Кюн считает, что можно было бы провести раскопки в одном из предполагаемых аварийных выходов ангара. По его словам, спецслужбы ГДР пытались сделать это еще в 1964 году, однако работы были остановлены из-за якобы произошедшей утечки ядовитого газа. В 1996 году американский охотник за сокровищами Норман Скотт также безуспешно попробовал найти вход в ангар.

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