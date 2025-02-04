Newsweek: недовольные политикой Трампа чиновники хотят саботировать его указания

Американские чиновники, недовольные политикой президента США Дональда Трампа, намерены игнорировать и саботировать распоряжения и указы новой администрации. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на служащих нескольких федеральных ведомств США.

По сведениям издания, многие госслужащие сейчас "живут в страхе, но намерены игнорировать любые указания Белого дома, которые [они] сочтут незаконными". Общую атмосферу в своих ведомствах собеседники журнала описывают как "деморализующую и хаотичную".

Тревога чиновников, с одной стороны, связана с массовыми увольнениями в министерствах, а с другой - с противоречащими, по их мнению, законодательству инициативами новой администрации, особенно в части отмены государственной поддержки различных меньшинств.

" У р о в е н ь у ж а с а и п а р а н о й и п р о с т о з а ш к а л и в а ю щ и й . Н а п р и м е р , м н о г и е и з м о и х к о л л е г п р о в е л и б о л ь ш у ю ч а с т ь н е д е л и , п р о ч е с ы в а я с а й т ы [ в е д о м с т в ] в п о и с к а х л ю б о г о у п о м и н а н и я п р о г р а м м D E I ( п о р а з н о о б р а з и ю , р а в е н с т в у и и н к л ю з и в н о с т и , D i v e r s i t y , E q u a l i t y a n d I n c l u s i o n , D E I - п р и м . Т А С С ) " , - о т м е т и л о д и н и з ч и н о в н и к о в М и н и с т е р с т в а в н у т р е н н и х д е л С Ш А .

Newsweek отмечает, что подсчитать количество чиновников, намеренных саботировать указания Трампа, оставаясь при этом на своих позициях, не представляется возможным. По их данным, многие госслужащие обсуждают свои стратегии "сопротивления" действиям новой администрации на интернет-платформе Reddit. Издание отмечает, что недовольные чиновники уже придумали свою собственную объединяющую символику: изображение степлера со звездой и надписью "Приди и возьми", обращенной к Трампу, а также лозунг "Держи строй. Не уходи в отставку".

По данным консервативного института "Америка прежде всего", которые приводит Newsweek, подобное неформальное движение несогласных с политикой Трампа среди чиновников уже наблюдалось во время его первого президентского срока. Институт определил их количество как "значительное меньшинство", которое действительно тормозило или подрывало реализацию отдельных инициатив президента США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президентский отдел кадров приступил к процедуре увольнения свыше 1 тыс. человек, которые были назначены при предыдущей администрации Джо Байдена. После инаугурации Трамп подписал ряд указов, в том числе о закрытии всех программ по инклюзивности и разнообразию в федеральных ведомствах, а также о признании в США только двух полов - мужского и женского. 23 января телекомпания NBC сообщала, что федеральные служащие США получили указания сообщать о коллегах, работающих на должностях, связанных с политикой многообразия, равенства и инклюзивности, которых могла не заметить новая администрация. В противном случае они могут столкнуться с "неблагоприятными последствиями".