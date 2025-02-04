КГБ Белоруссии включил стендап-комика Комиссаренко в список террористов

Белорусского стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, который находится за пределами Белоруссии, включили в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Соответствующая информация следует из обнародованного списка, формируемого Комитетом государственной безопасности (КГБ) страны.

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Согласно данным, поводом для его включения в список стал вступивший в силу обвинительный приговор суда по уголовной статье о возбуждении социальной вражды. До этого, в январе, Комиссаренко внесли в список лиц, причастных к экстремистской деятельности, который опубликован на сайте белорусского МВД.

В настоящее время Слава Комиссаренко проживает за пределами Белоруссии. В конце декабря прошлого года Минский городской суд заочно приговорил его к шести годам колонии по трем статьям, в том числе о разжигании розни и оскорблении президента страны Александра Лукашенко, передает «Радиоточка НСН».