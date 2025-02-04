В Польше раскрыли причину роста преступности в республике

Уровень преступности вырос в Польше из-за наплыва иностранцев, в том числе приезжих из Грузии. Об этом заявил глава МВД республики Томаш Семоняк, передает РИА Новости.

По его словам, данная тема стала одной из главных на брифинге с воеводскими и районными командирами и остается одним из приоритетов полиции страны в настоящее время.

« Э т о р е з у л ь т а т н е к о н т р о л и р у е м о г о п р и т о к а в п о с л е д н и е г о д ы . Г р а ж д а н е Г р у з и и з д е с ь в ы д е л я ю т с я в н е г а т и в н о м п л а н е . М ы п р и н и м а е м м е р ы , р е ш а я в о п р о с ы а р е с т о в , п р и г о в о р о в и в ы с ы л о к и з П о л ь ш и и п ы т а я с ь п р е с е ч ь э т о н а к о р н ю » , — д о б а в и л о н .

Говоря о причинах сложившейся ситуации, Семоняк указал, что среди них «совершенно хаотичная» визовая политика, «военная ситуация» и более легкий доступ к оружию. Также он оценил вероятность ухудшения положения с преступностью в Польше в случае завершения конфликта на Украине. По мнению главы МВД страны, такая возможность присутствует из-за угрозы, которую несут прекращение войн, разрушение семей и облегчение доступа к оружию.