В Польше раскрыли причину роста преступности в республике
Уровень преступности вырос в Польше из-за наплыва иностранцев, в том числе приезжих из Грузии. Об этом заявил глава МВД республики Томаш Семоняк, передает РИА Новости.
По его словам, данная тема стала одной из главных на брифинге с воеводскими и районными командирами и остается одним из приоритетов полиции страны в настоящее время.
«Это результат неконтролируемого притока в последние годы. Граждане Грузии здесь выделяются в негативном плане. Мы принимаем меры, решая вопросы арестов, приговоров и высылок из Польши и пытаясь пресечь это на корню», — добавил он.
Говоря о причинах сложившейся ситуации, Семоняк указал, что среди них «совершенно хаотичная» визовая политика, «военная ситуация» и более легкий доступ к оружию. Также он оценил вероятность ухудшения положения с преступностью в Польше в случае завершения конфликта на Украине. По мнению главы МВД страны, такая возможность присутствует из-за угрозы, которую несут прекращение войн, разрушение семей и облегчение доступа к оружию.