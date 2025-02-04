Додон выступил с призывом к Трампу

Лидер оппозиционной Партии социалистов и бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал президента США Дональда Трампа расследовать финансирование предвыборных кампаний нынешней главы государства Майи Санду. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Додона, партия Санду использовала деньги Агентства по международному развитию США (USAID), которая в последнее время была серьезно сокращена администрацией Трампа. Кроме того, американский предприниматель Илон Маск назвал агентство «преступной организацией и змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят США».

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« М ы т р е б у е м п р о в е д е н и я а у д и т а н о в о й а д м и н и с т р а ц и е й С Ш А и р а с с л е д о в а н и я п р о ц е с с а з а х в а т а ю с т и ц и и , р а с с л е д о в а н и я и с п о л ь з о в а н и я в н е ш н е г о ф и н а н с и р о в а н и я д л я п р е д в ы б о р н ы х к а м п а н и й М а й и С а н д у в 2 0 2 0 - 2 0 2 4 г о д а х . М ы у в е р е н ы , ч т о п а р т и я " Д е й с т в и е и с о л и д а р н о с т ь " и с п о л ь з о в а л а д е н ь г и о р г а н и з о в а н н о й п р е с т у п н о й г р у п п и р о в к и U S A I D и д р у г и е ф о н д ы С о р о с а » , — з а я в и л Д о д о н .

Как считает бывший президент, последние несколько лет администрация Санду использует иностранные средства для манипуляций на выборах. По его словам, это равносильно вмешательству других государств в дела Молдавии.

Ранее Додон обвинил Киев и Кишинев в провокации энергокризиса в Приднестровье.