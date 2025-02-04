Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции

Шведской активистке Грете Тунберг предъявлены обвинения в неповиновении полиции во время акции в защиту Палестины у Королевского технологического университета в Стокгольме. Об этом пишет газета Expressen.

Акция прошла 29 мая 2024 года, в ней принимали участие 20 человек, которые скандировали лозунги в поддержку Палестины. По данным полиции, некоторые из демонстрантов были в масках, а само мероприятии не было согласовано с властями.

В итоге участники акции протеста были задержаны, и семерым из них, в том числе и Грете Тунберг, предъявлены обвинения в неповиновении.

« С о г л а с н о о б в и н и т е л ь н о м у з а к л ю ч е н и ю , Т у н б е р г к р и ч а л а , ш у м е л а , с т у ч а л а в о к н а и н е п о д ч и н я л а с ь п о л и ц и и » , - г о в о р и т с я в с т а т ь е .

Напомним, что в сентябре 2024 года Тунберг задержали на пропалестинской акции протеста в кампусе Копенгагенского университета. До этого, в мае, полиция задержала активистку на антиизраильской демонстрации в Мальме. В апреле ее дважды арестовывали в Нидерландах. А полиция Германии признала шведскую экоактивистку «склонной к насилию».