Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции
Шведской активистке Грете Тунберг предъявлены обвинения в неповиновении полиции во время акции в защиту Палестины у Королевского технологического университета в Стокгольме. Об этом пишет газета Expressen.
Акция прошла 29 мая 2024 года, в ней принимали участие 20 человек, которые скандировали лозунги в поддержку Палестины. По данным полиции, некоторые из демонстрантов были в масках, а само мероприятии не было согласовано с властями.
В итоге участники акции протеста были задержаны, и семерым из них, в том числе и Грете Тунберг, предъявлены обвинения в неповиновении.
«Согласно обвинительному заключению, Тунберг кричала, шумела, стучала в окна и не подчинялась полиции», - говорится в статье.
Напомним, что в сентябре 2024 года Тунберг задержали на пропалестинской акции протеста в кампусе Копенгагенского университета. До этого, в мае, полиция задержала активистку на антиизраильской демонстрации в Мальме. В апреле ее дважды арестовывали в Нидерландах. А полиция Германии признала шведскую экоактивистку «склонной к насилию».