Агенты Федерального бюро расследований (ФБР), входящие в группу по расследованию НЛО, выражают обеспокоенность из-за возможного увольнения в связи с сокращениями, которые инициирует президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Издание отмечает, что администрация запланировала увольнения сотрудников ФБР, которые занимались делом о штурме здания Конгресса США сторонниками Трампа в январе 2021 года. Среди тех, кто участвовал в деле о штурме, - агенты группы.

Информация о том, что в ФБР существует неофициальная рабочая группа, занимающаяся изучением НЛО, ранее не была обнародована, сообщает издание.

По информации газеты, в состав группы входят управляющий и более десяти специалистов по всей территории страны. Они занимаются тем, что большую часть своего рабочего времени посвящают изучению «необъяснимых аномалий», говорится в материале.

Исполнительный директор организации Americans for Safe Aerospace Райан Грейвс отметил, что он разговаривал с несколькими агентами из рабочей группы по неопознанным аномальным явлениям, «которые боятся потерять свою роль и непреднамеренно скомпрометировать расследование».

Собеседник опасается того, что рабочая группа ФБР по неопознанным аномальным явлениям пострадает от изменений в переходный период.