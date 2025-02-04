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Стало известно о возможной сделке между Трампом и Путиным по месторождениям на Украине

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут заключить соглашение по месторождениям редких полезных ископаемых на территории Украины в рамках сделки по мирному урегулированию конфликта, поскольку большая часть важнейших минеральных богатств республики находится под контролем ВС РФ. Об этом пишет Asia Times.

" В м е с т о т о г о ч т о б ы о т к а з а т ь с я о т с в о и х у с и л и й п о з а м о р а ж и в а н и ю у к р а и н с к о г о к о н ф л и к т а п у т е м у в е л и ч е н и я в о е н н о й п о м о щ и в н а д е ж д е н а т о , ч т о с и л ы З е л е н с к о г о с м о г у т з а т е м о т в о е в а т ь э т и м е с т о р о ж д е н и я у Р о с с и и , Т р а м п м о ж е т п о п ы т а т ь с я з а к л ю ч и т ь с д е л к у с п р е з и д е н т о м Р о с с и и В л а д и м и р о м П у т и н ы м " , - г о в о р и т с я в т е к с т е .

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Раскрыт «самый большой ужас» для Зеленского

Для украинского лидера Владимира Зеленского президентские выборы на Украине станут самым большим ужасом. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗР по подозрению в госизмене.

" Н а в е р н о е , с а м ы й б о л ь ш о й у ж а с З е л е н с к о г о — в ы б о р ы , п р и к о т о р ы х о т к р ы т ы в с е С М И , и н е л ь з я н и к о м у з а к р ы т ь р о т п о д в а л о м С Б У " , - п о д ч е р к н у л о н .

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Стало известно, в обмен на что США могут снять санкции с России

США могут ослабить санкции против России в обмен на привилегированный доступ к ее ресурсам, заявил NEWS.ru председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму политолог-международник Энес Караханов. По его словам, США также могут пересмотреть цены на нефть и газ, также важные для экономики Штатов.

" В о б м е н н а о с л а б л е н и е с а н к ц и й и л и п о д д е р ж к у в д р у г и х м е ж д у н а р о д н ы х в о п р о с а х , С Ш А м о г у т п о т р е б о в а т ь п р и в и л е г и р о в а н н ы й д о с т у п к р о с с и й с к и м э н е р г е т и ч е с к и м р е с у р с а м , ч т о м о ж е т в к л ю ч а т ь п е р е с м о т р ц е н н а н е ф т ь и г а з , в а ж н ы й д л я а м е р и к а н с к о й э к о н о м и к и . П р и э т о м , м ы п р о г н о з и р у е м , ч т о Т р а м п м о ж е т п р е д л о ж и т ь Р о с с и и с т р а т е г и ч е с к о е п а р т н ё р с т в о - к а к б ы н е с т р а н н о з в у ч а л о - в с д е р ж и в а н и и р а с т у щ е г о в л и я н и я К и т а я " , — с ч и т а е т К а р а х а н о в .

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Что ждет Россию при недостижении всех целей СВО

Если Россия остановится на достигнутых рубежах и не будет настаивать на реализации всех целей СВО, то в ближайшие годы начнется кровавая и жестокая война. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По его словам, ВС РФ сражаются с "фашистами", поэтому необходимо достигнуть всех целей спецоперации. Речь идет о денацификации и демилитаризации республики, уточнил депутат. Парламентарий также напомнил о событиях в Курской области.

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Российские войска вступили в бой с Иностранным легионом в зоне СВО

Подразделения Южной группировки российских войск вступили в бой с формированием Иностранного легиона Украины и нанесли его бойцам поражение. Об этом журналистам заявили в Минобороны Российской Федерации (РФ) в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве добавили, что также нанесено поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины и двум бригадам теробороны. Бои проходили в районах населенных пунктов Дылеевка, Константиновка, Зеленовка, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка, Янтарное, Часов Яр и Дачное Донецкой народной республики (ДНР).

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Раскрыты данные подорвавшего основателя батальона «Арбат» смертника

Смертник, подорвавший основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна в холле жилого комплекса «Алые Паруса», был гражданином Армении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчине было 45 лет. В прошлом он был судим, уточняет Telegram-канал «112». Смертник был в темной одежде с короткими темными волосами, есть залысины, коричневые глаза. На ноге имеется татуировка в виде меча.

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Названа необходимая зарплата для получения достойной пенсии

Для получения пенсии размером 110 тысяч рублей в месяц гражданину России необходимо набрать 639 пенсионных баллов, что практически невозможно. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

Он объяснил, что такую сумму называли достойной пенсией россияне в прошлом году, но в рамках действующих правил ее могли бы выплачивать только тому, кто 64 года подряд получал в месяц не менее 230 тысяч рублей.

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Лолита назвала Киркорова предателем

Певица Лолита Милявская назвала предателем коллегу Филиппа Киркорова за его высказывания о скандальной «голой вечеринке». Видео с заявлением артистки публикует Telegram-канал «Алена, Блин!».

В интервью Лолита упомянула вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, прошедшую в декабре 2023 года и оставившую заметный отпечаток на репутации участников. По словам певицы, ее некогда близкий друг Киркоров, также посетивший мероприятие, предал коллег и Ивлееву, поскольку занят только сохранением «собственной короны».

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В РФ появилась новая схема мошенничества с ДТП

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с ДТП. Полиция задержала жителя Мордовии по подозрению в страховом мошенничестве. По данным следствия, жулик получал страховые выплаты вместо водителей, которые не оформили аварии.

« З л о у м ы ш л е н н и к , д е й с т в у я п о к а е щ ё н е и з в е с т н ы м с л е д с т в и ю с п о с о б о м , у з н а в а л к т о и з в л а д е л ь ц е в п о в р е ж д ё н н ы х а в т о м о б и л е й н е о ф о р м л я л Д Т П , п о с л е ч е г о с а м с о о б щ а л с т р а х о в ы м к о м п а н и я м о б а в а р и я х » , — о т м е т и л и в М В Д .

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Стало известно решение IIHF по допуску сборной России по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) после заседания совета, длительного обсуждения и рассмотрения вопросов безопасности продлила отстранение национальной сборной России. Об этом пишет «Матч ТВ».

Российская команда не была допущена в программу чемпионатов мира под эгидой IIHF. Сборная России не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

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