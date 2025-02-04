СМИ: Нидерланды примут меры против несущих угрозу судов в Северном море

Власти Нидерландов намерены разработать ряд мер для противодействия кораблям, которые угрожают инфраструктуре Северного моря. Об этом сообщает Telegraaf со ссылкой на заявление главы МИД страны Каспара Велдкампа.

По словам министра, сейчас якобы имеются признаки того, что Россия может быть причастна к повреждению подводных кабелей. Велдкамп уверен, что угроза со стороны РФ продолжит расти, в связи с чем власти рассматривают различные меры «противодействия» кораблям в Северном море.

« Н а п р и м е р , м о ж н о п р о в о д и т ь п р е в е н т и в н у ю в ы с а д к у н а с у д а , н о э т о м о ж е т н е с о о т в е т с т в о в а т ь м е ж д у н а р о д н о м у м о р с к о м у п р а в у » , — з а я в и л г л а в а М И Д Н и д е р л а н д о в .

Ранее помощник президента Николай Патрушев заявлял, что Запад обвинил Россию в обрыве подводных кабелей в Балтийском море, чтобы усилить там свое присутствие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что НАТО пытается обернуть происходящее в свою пользу.