«Болезненный период». Эрдоган предупредил о нарастании торговой войны в мире

Турция просчитывает риски на фоне ужесточения торговой войны и «болезненного периода» в международной системе. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

По мнению турецкого лидера, в настоящее время международная система «переживает болезненный период» торговых войн.

« Б о р ь б а б у д е т н а р а с т а т ь . В т а к о м б о л е з н е н н о м к о н т е к с т е Т у р ц и я п р о с ч и т ы в а е т р и с к и и п р е д п р и н и м а е т с о о т в е т с т в у ю щ и е ш а г и . М ы п е р е с м а т р и в а е м н а ш у д о р о ж н у ю к а р т у в о б л а с т и э к о н о м и к и и т о р г о в л и и с о г л а с о в ы в а е м н а ш и с р е д н е с р о ч н ы е и д о л г о с р о ч н ы е ц е л и » , - п о д ч е р к н у л Р е д ж е п Т а й и п Э р д о г а н .

В начале февраля новый президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Канады и Мексики, а также 10-процентных на китайский импорт, чтобы заставить эти страны «выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и поток наркотиков» в США.

Через несколько дней после этого Пекин объявил о введении пошлин в 15 процентов на импорт американского угля и сжиженного природного газа (СПГ) и в десять процентов на импорт нефти, сельскохозяйственной техники и авто с большим объемом двигателя. А американские нефтеперерабатывающие компании начали искать замену нефти из Канады и Мексики.