«Болезненный период». Эрдоган предупредил о нарастании торговой войны в мире
Турция просчитывает риски на фоне ужесточения торговой войны и «болезненного периода» в международной системе. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.
По мнению турецкого лидера, в настоящее время международная система «переживает болезненный период» торговых войн.
«Борьба будет нарастать. В таком болезненном контексте Турция просчитывает риски и предпринимает соответствующие шаги. Мы пересматриваем нашу дорожную карту в области экономики и торговли и согласовываем наши среднесрочные и долгосрочные цели», - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.
В начале февраля новый президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Канады и Мексики, а также 10-процентных на китайский импорт, чтобы заставить эти страны «выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и поток наркотиков» в США.
Через несколько дней после этого Пекин объявил о введении пошлин в 15 процентов на импорт американского угля и сжиженного природного газа (СПГ) и в десять процентов на импорт нефти, сельскохозяйственной техники и авто с большим объемом двигателя. А американские нефтеперерабатывающие компании начали искать замену нефти из Канады и Мексики.