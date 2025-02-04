Спикером парламента Финляндии стал депутат, призывавший убивать российских военных

Спикером парламента Финляндии в 2025 году избрали депутата Юсси Халла-ахо, за него были поданы 105 голосов, следует из пресс-релиза законодательного органа. Ранее политик призывал к убийству российских солдат.

В прошлом году Халла-ахо был избран на пост 91 голосом. Депутат входит в партию "Истинные финны".

В 2023 году Юсси Халла-ахо на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заявил, что заказал надпись на украинском снаряде, пожертвовав тем самым деньги украинской армии. Также он призвал других последовать его примеру. "Убийство российских солдат необходимо, и мы должны помочь украинцам их убивать", - сказал Юсси Халла-ахо. Слова депутата осудил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.