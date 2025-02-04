Борьба Трампа с равенством и инклюзивностью деморализовала американских чиновников

Реформы президента США Дональда Трампа связанные с инициативами по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI) деморализовали американских чиновников.

Об этом сообщает Newsweek.

« Р я д ф е д е р а л ь н ы х г о с у д а р с т в е н н ы х с л у ж а щ и х ( . . . ) з а я в и л и , ч т о о н и ж и в у т в с т р а х е , н о б у д у т и г н о р и р о в а т ь л ю б ы е и н с т р у к ц и и и з Б е л о г о д о м а , к о т о р ы е о н и с о ч т у т п р о т и в о з а к о н н ы м и , и о н и п о л н ы р е ш и м о с т и н е ж е р т в о в а т ь с в о е й р а б о т о й п р о с т о и з - з а д а в л е н и я » , — г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

Как отмечает издание, моральный дух административных работников упал с момента вступления Трампа на пост президента, что привело к волне политических мер, таких как запрет удаленной работы и инициатив DEI. Уточняется, что один из чиновников атмосферу как «деморализующую и хаотичную».

Ранее стало известно, что администрация Трампа требует от министерств и ведомств уволить больше чиновников, чья работа связана с отделами DEI. Уточняется, что контракты, связанные с разнообразием, на сумму около 1 миллиарда долларов были расторгнуты в нескольких десятках подразделений.