Агенты ФБР подали в суд из-за дел против Трампа

Несколько агентов Федерального бюро расследований (ФБР) подали в суд на Министерство юстиции США, чтобы воспрепятствовать раскрытию персональных данных сотрудников, занимавшихся расследованием дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года и других дел против президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

« С а м ф а к т с о с т а в л е н и я с п и с к о в л и ц , р а б о т а в ш и х н а д в о п р о с а м и , к о т о р ы е р а с с т р о и л и Т р а м п а , н а п р а в л е н н а з а п у г и в а н и е а г е н т о в Ф Б Р и д р у г о г о п е р с о н а л а , а т а к ж е н а т о , ч т о б ы о т б и т ь у н и х о х о т у с о о б щ а т ь о л ю б ы х б у д у щ и х д о л ж н о с т н ы х п р е с т у п л е н и я х с о с т о р о н ы Т р а м п а и е г о а г е н т о в » , — у к а з а н о в з а я в л е н и и .

Требования Трампа вызвали гнев в ФБР

Отмечается, что требование Минюста о предоставлении личных данных нарушает законы о конфиденциальности и противоречит Конституции. Агенты ФБР также предупредили, что в случае раскрытия этих данных под угрозу будут поставлены не только сами сотрудники ведомства, но и их семьи.

Ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить компенсацию. Такое решение ведомство приняло в рамках достижения поставленных Трампом задач по сокращению федерального правительства.