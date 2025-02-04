Рада рассмотрит законопроект о лишении защиты русского языка

Верховная Рада Украины рассмотрит в ходе заседания 4 февраля законопроект о лишении русского языка защиты как языка регионального меньшинства. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

« Н е т о с н о в а н и й с ч и т а т ь , ч т о р у с с к и й я з ы к п о д у г р о з о й . О б ъ е м р е а л ь н о г о и с п о л ь з о в а н и я р у с с к о г о я з ы к а в У к р а и н е п о м н о г и м п о к а з а т е л я м р а в е н и л и в ы ш е о б ъ е м о в и с п о л ь з о в а н и я г о с у д а р с т в е н н о г о я з ы к а , ч т о м о ж е т о б у с л о в и т ь в ы т е с н е н и е у к р а и н с к о г о я з ы к а н а ф у н к ц и о н а л ь н у ю п е р и ф е р и ю » , — о т м е ч а ю т а в т о р ы и н и ц и а т и в ы в п о я с н и т е л ь н о й з а п и с к е к з а к о н о п р о е к т у .

Как утверждается, русский язык остается самым популярным языком национальных меньшинств «благодаря своему господству на протяжении нескольких веков».

Согласно тексту законопроекта по внесению изменений в перевод Европейской Хартии региональных языков на сайте Рады, предполагается исключить русский язык из перечня языков национальных меньшинств, лишив его соответствующей защиты. Автором инициативы выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, рассмотрение законопроекта проходит в комитетах под руководством представителей правящей партии страны «Слуга народа».

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сделал заявление о русском языке в телеэфире. По словам языкового омбудсмена Украины, сохраняющийся в медиа страны режим украинско-российского двуязычия идет вразрез с конституцией.