Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит без сомнения женщина, а не мужчина. Об этом заявил News.ru физиономист Олег Воеводин.

По его словам, у жены французского лидера нет мужского кадыка, а также следов изменения внешности.

« Е с л и м ы п о с м о т р и м н а в с е в и д е о , м ы н е у в и д и м м у ж с к о г о к а д ы к а . Э т о п е р в ы й м о м е н т . В т о р о й м о м е н т - е с л и п о с м о т р и м н а б р о в и , н а н о с и к , н а м е с т а , г д е м о г л и б ы т ь н а д р е з ы , ш р а м ы п о с л е и з м е н е н и я л и ц а - я н е в и ж у н и н а д р е з о в , н и ш р а м о в , н и ч е г о » , - з а м е т и л В о е в о д и н .

Он выразил уверенность, что Брижит Макрон является женщиной.

Напомним, что ранее журналистка Кэндис Оуэнс обнародовала первую часть своего расследования о Брижит Макрон — по ее версии, на самом деле женой Эммануэля Макрона является родной брат Брижит Жан-Мишель Тронье. Сама Брижит, по утверждению журналистки, пропала без вести.

При этом коррекционный трибунал Парижа уже вынес приговор журналистам Наташе Рей и Амандин Руа, которые назвали жену президента Эммануэля Макрона Брижит трансгендером*. Первая леди Франции подала против журналистов иск о клевете.

*«Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.