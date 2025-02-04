Физиономист ответил на вопрос о поле жены президента Франции
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит без сомнения женщина, а не мужчина. Об этом заявил News.ru физиономист Олег Воеводин.
По его словам, у жены французского лидера нет мужского кадыка, а также следов изменения внешности.
«Если мы посмотрим на все видео, мы не увидим мужского кадыка. Это первый момент. Второй момент - если посмотрим на брови, на носик, на места, где могли быть надрезы, шрамы после изменения лица - я не вижу ни надрезов, ни шрамов, ничего», - заметил Воеводин.
Он выразил уверенность, что Брижит Макрон является женщиной.
Напомним, что ранее журналистка Кэндис Оуэнс обнародовала первую часть своего расследования о Брижит Макрон — по ее версии, на самом деле женой Эммануэля Макрона является родной брат Брижит Жан-Мишель Тронье. Сама Брижит, по утверждению журналистки, пропала без вести.
При этом коррекционный трибунал Парижа уже вынес приговор журналистам Наташе Рей и Амандин Руа, которые назвали жену президента Эммануэля Макрона Брижит трансгендером*. Первая леди Франции подала против журналистов иск о клевете.
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