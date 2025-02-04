СМИ запретят обсуждать наряды Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльска Кэтрин запретит СМИ обсуждать ее наряды. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники в Кенсингтонском дворце.

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По их словам, Кейт Миддлтон хочет сосредоточить внимание общественности к ее благотворительным инициативам, а не к гардеробу.

« С у щ е с т в у е т п о л н о е о щ у щ е н и е , ч т о п у б л и ч н а я р а б о т а н е и м е е т н и к а к о г о о т н о ш е н и я к т о м у , в о ч т о о д е т а п р и н ц е с с а . О н а х о ч е т , ч т о б ы в н и м а н и е б ы л о с о с р е д о т о ч е н о н а д е й с т в и т е л ь н о в а ж н ы х в о п р о с а х , л ю д я х и д е л а х , к о т о р ы е о н а о с в е щ а е т » , — о б ъ я с н и л и о н и .

В то же время монаршая особа понимает, что большая часть поклонников интересуется ее стилем. В связи с этим пресс-релизы с описанием образов будут предоставляться журналистам только по официальным королевским мероприятиям.

В январе эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла способ Кейт Миддлтон держаться уверенно на публике с помощью прически.