СМИ запретят обсуждать наряды Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльска Кэтрин запретит СМИ обсуждать ее наряды. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники в Кенсингтонском дворце.
По их словам, Кейт Миддлтон хочет сосредоточить внимание общественности к ее благотворительным инициативам, а не к гардеробу.
«Существует полное ощущение, что публичная работа не имеет никакого отношения к тому, во что одета принцесса. Она хочет, чтобы внимание было сосредоточено на действительно важных вопросах, людях и делах, которые она освещает», — объяснили они.
В то же время монаршая особа понимает, что большая часть поклонников интересуется ее стилем. В связи с этим пресс-релизы с описанием образов будут предоставляться журналистам только по официальным королевским мероприятиям.
В январе эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла способ Кейт Миддлтон держаться уверенно на публике с помощью прически.