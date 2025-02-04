Стало известно о возможной сделке между Трампом и Путиным по месторождениям на Украине

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут заключить соглашение по месторождениям редких полезных ископаемых на территории Украины в рамках сделки по мирному урегулированию конфликта, поскольку большая часть важнейших минеральных богатств республики находится под контролем ВС РФ. Об этом пишет Asia Times.

" В м е с т о т о г о ч т о б ы о т к а з а т ь с я о т с в о и х у с и л и й п о з а м о р а ж и в а н и ю у к р а и н с к о г о к о н ф л и к т а п у т е м у в е л и ч е н и я в о е н н о й п о м о щ и в н а д е ж д е н а т о , ч т о с и л ы З е л е н с к о г о с м о г у т з а т е м о т в о е в а т ь э т и м е с т о р о ж д е н и я у Р о с с и и , Т р а м п м о ж е т п о п ы т а т ь с я з а к л ю ч и т ь с д е л к у с п р е з и д е н т о м Р о с с и и В л а д и м и р о м П у т и н ы м " , - г о в о р и т с я в т е к с т е .

По мнению авторов, одним из условий Трампа "по принуждению Украины к уходу с части территорий, которые Россия считает своими", могло бы быть продажа Москвой части редкоземельных месторождений США. Российский лидер может пойти на это, если американский президент принудит Киев покинуть часть территорий, считает издание.

" Е с л и Т р а м п д о с т и г н е т с о г л а ш е н и я с П у т и н ы м п о к о н т р о л и р у е м ы м Р о с с и е й м е с т о р о ж д е н и я м , т о у Зеленского не останется иного выбора, кроме как согласиться на эту сделку", - пишет АТ.

Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Песков оценил предложение Трампа к Киеву по редкоземельным ресурсам

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия. Подробности — в материале "Газеты.Ru".