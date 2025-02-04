Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «невероятно важным» продление заморозки российских активов и призвала использовать их для помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, «невероятно важно» то, что страны-члены ЕС продлили заморозку российских активов.

« Т е п е р ь м ы м о ж е м п р о д о л ж а т ь д у м а т ь о к р е а т и в н о м и с п о л ь з о в а н и и э т и х а к т и в о в д л я п о д д е р ж к и У к р а и н ы . М ы д о л ж н ы п о к а з а т ь К р е м л ю , ч т о ч е м д о л ь ш е в о й н а , т е м в ы ш е ц е н а д л я Р о с с и и » , - п о я с н и л а У р с у л а ф о н д е р Л я й е н .

После начала Россией спецоперации на Украине на Западе были введены обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов.

В ноябре 2024 года Владимир Зеленский оценил общий нанесенный Украине ущерб от военных действий приблизительно в $800 млрд и потребовал отдать замороженные западными странами российские активы, назвав их «украинскими деньгами».