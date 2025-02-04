Урсула фон дер Ляйен призвала «креативно использовать» российские активы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «невероятно важным» продление заморозки российских активов и призвала использовать их для помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, «невероятно важно» то, что страны-члены ЕС продлили заморозку российских активов.

«Теперь мы можем продолжать думать о креативном использовании этих активов для поддержки Украины. Мы должны показать Кремлю, что чем дольше война, тем выше цена для России», - пояснила Урсула фон дер Ляйен.

После начала Россией спецоперации на Украине на Западе были введены обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов.

В ноябре 2024 года Владимир Зеленский оценил общий нанесенный Украине ущерб от военных действий приблизительно в $800 млрд и потребовал отдать замороженные западными странами российские активы, назвав их «украинскими деньгами».

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