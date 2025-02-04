В ЕК призвали «креативно» использовать активы России для помощи Украине

Глава Европейского комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз «креативно использовать» замороженные активы Российской Федерации для помощи Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

© Газета.Ru

По ее словам, очень важно, чтобы страны-члены Евросоюза продлили заморозку российских активов. После этого можно будет продолжить думать о «креативном использовании» активов РФ для поддержки Украины, заявила дипломат во время выступления на конференции послов стран ЕС в Брюсселе.

Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз должен продемонстрировать Кремлю, что чем дольше продолжается украинский конфликт, «тем выше цена для России».

Накануне РБК со ссылкой на источники сообщил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила механизм конфискации зарубежных активов в ответ на «недружественные действия» США и других государств в адрес Российской Федерации и Центрального банка.