Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова рассказала РИА Новости, что для промышленности США значительный интерес представляют украинские месторождения лития и титана, которые используются в ядерной энергетике, радиоэлектронике, авиастроении и ракетостроении.

Давыдова уточнила, что США также заинтересованы в скандии, ванадии и бериллии.

" Р е ч ь ш л а в п е р в у ю о ч е р е д ь о м е с т о р о ж д е н и я х т а к и х р е д к о з е м е л ь н ы х м е т а л л о в , к а к л и т и й и т и т а н , к о т о р ы е а к т и в н о и с п о л ь з у ю т с я в я д е р н о й э н е р г е т и к е , р а д и о э л е к т р о н и к е , а в и а - и р а к е т о с т р о е н и и . Т а к ж е н а Украине есть такие металлы как скандий, ванадий и бериллий, которые также представляют значительный интерес [для США]", - поделилась эксперт.

Она добавила, что президенту США Дональду Трампу, как бизнесмену, важно получить гарантии от Украины "под долларовый дождь", который льется на Киев с начала спецоперации.

Песков оценил предложение Трампа к Киеву по редкоземельным ресурсам

До этого политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности продолжить поддержку Киева в обмен на украинские полезные ископаемые, в частности, редкоземельные металлы.