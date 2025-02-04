Свинья родила плачущего как человеческий младенец детеныша-мутанта

На Филиппинах родился поросенок-мутант без рыла и глаз. Об этом пишет Jam Press.

Необычного детеныша заметил Альфредо Кардинас-младший — хозяин свиньи. Мутант стал четвертым поросенком в помете из восьми. Все его братья и сестры оказались полностью здоровы.

Кардинас-младший снял странного поросенка на видео. На нем видно, что с деформированной головы детеныша свисает странный кожный нарост. У него есть уши, но они завернуты назад. Кардинас-младший рассказал, что в какой-то момент поросенок закричал. По словам владельца свиньи, этот звук испугал его, потому что напомнил плач человеческого младенца.

Козленок-мутант родился с двумя глазами в одной глазнице

Поросенку-мутанту удалось прожить всего четыре часа. Кто-то предположил, что детеныш стал результатом скрещивания свиньи с другим животным, возможно, даже человеком, однако местный ветеринар Кристин Хоуп Деджадена опровергла эту теорию.