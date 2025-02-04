Орбан заявил о подготовке сделки с США отдельно от Брюсселя
Будапешт готовится заключить сделку с Вашингтоном отдельно от Евросоюза (ЕС), чтобы сохранить экономические отношения между Венгрией и США.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена),
«Мы всегда знали, что президент [США Дональд] Трамп вернется, поэтому подготовились. Мы постоянно ведем переговоры и заключим хорошую сделку с новой администрацией», — написал политик, отметив, что Брюссель получит по заслугам.
Премьер предрек трудные месяцы для руководства ЕС.
«Президент Трамп будет отстаивать американские интересы даже против Европы», — подчеркнул он.
Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине превратится в провал для Европейского союза, сравнимый с уходом из Афганистана для США, если не состоятся мирные переговоры. Он назвал абсурдом нежелание европейских политиков вести переговоры с Россией.