Будапешт готовится заключить сделку с Вашингтоном отдельно от Евросоюза (ЕС), чтобы сохранить экономические отношения между Венгрией и США.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена),

« М ы в с е г д а з н а л и , ч т о п р е з и д е н т [США Дональд] Трамп вернется, поэтому подготовились. Мы постоянно ведем переговоры и заключим хорошую сделку с новой администрацией», — написал политик, отметив, что Брюссель получит по заслугам.

Премьер предрек трудные месяцы для руководства ЕС.

« П р е з и д е н т Т р а м п б у д е т о т с т а и в а т ь а м е р и к а н с к и е и н т е р е с ы д а ж е п р о т и в Е в р о п ы » , — п о д ч е р к н у л о н .

Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине превратится в провал для Европейского союза, сравнимый с уходом из Афганистана для США, если не состоятся мирные переговоры. Он назвал абсурдом нежелание европейских политиков вести переговоры с Россией.