Орбан заявил о подготовке сделки с США отдельно от Брюсселя

Будапешт готовится заключить сделку с Вашингтоном отдельно от Евросоюза (ЕС), чтобы сохранить экономические отношения между Венгрией и США.

Орбан заявил о подготовке сделки с США отдельно от Брюсселя
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Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена),

«Мы всегда знали, что президент [США Дональд] Трамп вернется, поэтому подготовились. Мы постоянно ведем переговоры и заключим хорошую сделку с новой администрацией», — написал политик, отметив, что Брюссель получит по заслугам.

Премьер предрек трудные месяцы для руководства ЕС.

«Президент Трамп будет отстаивать американские интересы даже против Европы», подчеркнул он.

Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине превратится в провал для Европейского союза, сравнимый с уходом из Афганистана для США, если не состоятся мирные переговоры. Он назвал абсурдом нежелание европейских политиков вести переговоры с Россией.

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