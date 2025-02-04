Президент Украины Владимир Зеленский из-за нелегитимности не может вести переговоры и подписывать мирное соглашение с РФ, но вместо него в этой роли могут выступить представители Верховной рады.

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Об этом РИА Новости заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

« Е с л и п р е з и д е н т н е п р е з и д е н т , у н е г о н е т п р а в а п о д п и с и , в е д ь к а ж д ы е п е р е г о в о р ы д о л ж н ы ч е м - т о з а к о н ч и т ь с я , к а к м и н и м у м , к а к и м - т о с о г л а ш е н и е м . И с т о р о н ы д о л ж н ы з а к р е п л я т ь э т о в с е с в о е й п о д п и с ь ю . И е с л и п р е з и д е н т н е л е г и т и м н ы й , т о к т о э т о б у д е т д е л а т ь ? » — с к а з а л о н .

По его мнению, на переговорах должны быть представители Верховной рады. Однако Ганчев выразил неуверенность в том, что они выставят своих представителей.

« Э т о в е д ь о н и о с т а в и л и п р о с р о ч е н н о г о п р е з и д е н т а у п р а в л я т ь э т о й т а к н а з ы в а е м о й с т р а н о й . П о э т о м у я н е у в е р е н , ч т о о н и п р и м у т д р у г о е р е ш е н и е д л я с е б я » , — д о б а в и л о н .

3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский не имеет права на переговоры с Москвой из-за своей нелегитимности.