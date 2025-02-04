Ганчев: Зеленский в связи с нелегитимностью не может подписать мирное соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский из-за нелегитимности не может вести переговоры и подписывать мирное соглашение с РФ, но вместо него в этой роли могут выступить представители Верховной рады.

Ганчев считает, что Зеленский не сможет вести переговоры с Россией
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Об этом РИА Новости заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Если президент не президент, у него нет права подписи, ведь каждые переговоры должны чем-то закончиться, как минимум, каким-то соглашением. И стороны должны закреплять это все своей подписью. И если президент нелегитимный, то кто это будет делать?» сказал он.

По его мнению, на переговорах должны быть представители Верховной рады. Однако Ганчев выразил неуверенность в том, что они выставят своих представителей.

«Это ведь они оставили просроченного президента управлять этой так называемой страной. Поэтому я не уверен, что они примут другое решение для себя», добавил он.

3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский не имеет права на переговоры с Москвой из-за своей нелегитимности.

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