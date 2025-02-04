Более 100 больных оспой обезьян совершили побег из лечебного центра в Др Конго

Более 100 больных оспой обезьян сбежали из центров лечения на востоке Демократической республики Конго. Такой информацией поделились местные власти во вторник, 4 февраля.

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Они также уточнили, что данные медицинские центры были разграблены в ходе боев армии страны с повстанческими движениями.

При этом сама лаборатория в стране, откуда произошла утечка вируса, финансируется США и французским фондом, что еще раз показывает безответственность стран Запада при работе с смертельно опасными инфекциями на территории других государств, передают РИА Новости.

Проблема с заразными обезьянами появилась и в других странах. Так, в Китае была выявлена кластерная вспышка нового штамма вируса оспы обезьян Ib. После выявления вспышки вируса Китай и его отдельные регионы, в частности провинции Чжэцзян, Гуандун, а также города Пекин и Тяньцзинь, в оперативном режиме запустили совместный механизм профилактики и контроля для проведения эпидемиологического расследования и отслеживания.

В конце прошлого года Африку охватил еще один смертельный вирус, в результате этого погибло 140 жителей республики Конго.