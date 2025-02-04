Украина выдвинула условие США по доступу к редкоземельным ресурсам

Украина готова предоставить США доступ к редкоземельным ресурсам в стране, если Вашингтон даст гарантии того, что эти ресурсы не окажутся в распоряжении России. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на украинские источники.

" В о т в е т н а з а я в л е н и е г - н а Т р а м п а в ы с о к о п о с т а в л е н н ы й у к р а и н с к и й ч и н о в н и к з а я в и л в п о н е д е л ь н и к в е ч е р о м , ч т о У к р а и н а г о т о в а с о т р у д н и ч а т ь с С Ш А п о с д е л к а м с р е д к о з е м е л ь н ы м и м и н е р а л а м и п р и у с л о в и и , ч т о С Ш А п р е д о с т а в я т д о с т а т о ч н ы е г а р а н т и и б е з о п а с н о с т и , ч т о б ы п р е д о т в р а т и т ь п о п а д а н и е э т и х р е с у р с о в в р у к и Р о с с и и " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и и з д а н и я .

Отмечается, что на Украине имеются месторождения более 20 важнейших редкоземельных минералов. Некоторые консалтинговые и инвестиционные компании оценивают их в несколько триллионов долларов.

Песков оценил предложение Трампа к Киеву по редкоземельным ресурсам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа о готовности его страны продолжить помощь Украине при условии, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. Песков назвал такую стратегию покупкой помощи.

Накануне Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия. Подробности — в материале "Газеты.Ru".