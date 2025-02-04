Названа причина госпитализации Шредера

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер госпитализирован из-за эмоционального выгорания, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Сегодня стало известно, что Герхард Шредер, занимавший пост канцлера ФРГ в 1998–2005 годах, обратился за клинической помощью по совету своего врача и был госпитализирован.

Издание обратило внимание на то, что политик долгое время подвергался «остракизму как сторонник президента России Владимира Путина» и был вызван в следственную комиссию, что, возможно, стало для него «слишком сильным стрессом».

« Ш р е д е р с т р а д а е т т я ж е л ы м с и н д р о м о м в ы г о р а н и я с т и п и ч н ы м и п р и з н а к а м и г л у б о к о г о и с т о щ е н и я и с и л ь н о г о н е д о с т а т к а э н е р г и и » , - п о я с н и л л е ч а щ и й в р а ч Г е р х а р д а Ш р е д е р а .

Газета также отметила, что соратники Шредера уже давно беспокоились о его эмоциональном состоянии на фоне того, что политик «во многом изолировал себя своим отношением к Путину», которого он называл своим другом.

Шредер должен был предстать перед комиссией, расследующей строительство газопровода «Северный поток — 2» . Парламентариев особенно интересует политическое и финансовое влияние России на действия правительств федеральной земли Шверин, сообщило издание.

При этом лечащий врач Шредера предупредил, что тот «ни в настоящее время, ни в обозримом будущем не способен справиться с физическим и психологическим стрессом от длительного - особенно публичного - допроса». Такое выступление еще больше ухудшит здоровье политика, уверен врач.

Ранее Шредер поддержал позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца, который отказался поставить дальнобойные ракеты Taurus Украине. Бывший канцлер Германии также высказал мнение, что Берлин и Париж должны выступить с инициативой по возможному урегулированию конфликта на Украине.