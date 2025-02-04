Посол Ирана примет участие в параде Победы в Москве

Посол Ирана в России Казем Джалали примет участие в параде Победы в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В то же время участие иранской делегации в параде пока обсуждается.

« Ч т о к а с а е т с я и р а н с к и х п р е д с т а в и т е л е й н а п а р а д е , т о я к а к п о с о л и п р е д с т а в и т е л ь и р а н с к о г о п р а в и т е л ь с т в а , к о н е ч н о , б у д у п р и н и м а т ь у ч а с т и е » , — с к а з а л д и п л о м а т .

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) в следующем году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркивал, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Также Путин предложил странам содружества учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в победу в ВОВ.