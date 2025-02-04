Орбан предрек ЕС трудные времена из-за «торнадо Трампа»

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Евросоюз ждут тяжелые времена из-за решения Дональда Трампа отстаивать интересы США, даже если ему придется поссориться с Европой. Об этом Орбан написал на своей странице в одной из соцсетей.

Орбан прокомментировал итоги первого после инаугурации Трампа саммита ЕС в Брюсселе. По словам премьера Венгрии, в Евросоюзе еще не осознали, чем грозит европейцам политика нового президента США.

« С т р а н н о е б ы л о с о б р а н и е . В Б р ю с с е л е в с е м о г у т в и д е т ь п р и б л и ж е н и е т о р н а д о Т р а м п а , н о б о л ь ш и н с т в о п о - п р е ж н е м у в е р и т , ч т о и х э т о н е к о с н е т с я . К о с н е т с я » , - з а я в и л О р б а н .

Венгерский премьер отметил, что Трамп уже «перевернул мир с ног на голову» серией своих указов всего за 14 дней. По словам Орбана, Трамп смог положить конец «гендерному безумию» в Америке, а также финансированию «глобалистских организаций», нелегальной иммиграции и украинского кризиса.

« И т а к , в с е , ч т о п ы т а л и с ь в п и х н у т ь н а м в г л о т к и б р ю с с е л ь с к и е б ю р о к р а т ы в п о с л е д н и е г о д ы , з а к о н ч и л о с ь » , - п о д ч е р к н у л О р б а н .

Он добавил, что с приходом Трампа к власти странам стоит попрощаться с привычными правилами мировой торговли. Президент США будет отстаивать американские интересы, даже если ему придется пойти против Европы.

« В п е р е д и Е С и б р ю с с е л ь с к и х б ю р о к р а т о в ж д у т т р у д н ы е м е с я ц ы » , - н а п и с а л О р б а н , п р и з в а в Е в р о с о ю з з а к л ю ч и т ь с д е л к у д л я с о х р а н е н и я э к о н о м и ч е с к и х о т н о ш е н и й с С Ш А .

В своем недавнем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп обвинил ЕС в несправедливом отношении к американским товарам. Он указал, что ЕС не принимает американскую сельскохозяйственную продукцию и автомобили, но при этом отправляет свои машины в США «миллионами». Президент США неоднократно грозил ввести пошлины в отношении европейских товаров.

В Еврокомиссии после этого пообещали, что ЕС «ответит любому торговому партнеру, который несправедливо или произвольно вводит пошлины на товары из Евросоюза».