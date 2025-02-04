Орбан предрек ЕС трудные времена из-за «торнадо Трампа»
Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Евросоюз ждут тяжелые времена из-за решения Дональда Трампа отстаивать интересы США, даже если ему придется поссориться с Европой. Об этом Орбан написал на своей странице в одной из соцсетей.
Орбан прокомментировал итоги первого после инаугурации Трампа саммита ЕС в Брюсселе. По словам премьера Венгрии, в Евросоюзе еще не осознали, чем грозит европейцам политика нового президента США.
«Странное было собрание. В Брюсселе все могут видеть приближение торнадо Трампа, но большинство по-прежнему верит, что их это не коснется. Коснется», - заявил Орбан.
Венгерский премьер отметил, что Трамп уже «перевернул мир с ног на голову» серией своих указов всего за 14 дней. По словам Орбана, Трамп смог положить конец «гендерному безумию» в Америке, а также финансированию «глобалистских организаций», нелегальной иммиграции и украинского кризиса.
«Итак, все, что пытались впихнуть нам в глотки брюссельские бюрократы в последние годы, закончилось», - подчеркнул Орбан.
Он добавил, что с приходом Трампа к власти странам стоит попрощаться с привычными правилами мировой торговли. Президент США будет отстаивать американские интересы, даже если ему придется пойти против Европы.
«Впереди ЕС и брюссельских бюрократов ждут трудные месяцы», - написал Орбан, призвав Евросоюз заключить сделку для сохранения экономических отношений с США.
В своем недавнем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп обвинил ЕС в несправедливом отношении к американским товарам. Он указал, что ЕС не принимает американскую сельскохозяйственную продукцию и автомобили, но при этом отправляет свои машины в США «миллионами». Президент США неоднократно грозил ввести пошлины в отношении европейских товаров.
В Еврокомиссии после этого пообещали, что ЕС «ответит любому торговому партнеру, который несправедливо или произвольно вводит пошлины на товары из Евросоюза».