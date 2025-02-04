В США разгорается масштабный коррупционный скандал из-за «потери» миллиардов долларов, выделенных Украине. Речь идет о помощи, которую проводили по линии агентства по международному развитию (USAID). На данный момент все связанные с украинской поддержкой проекты заморожены, сотрудникам приказано остановить работу, а следователи проводят более 20 проверок, пишет RT.

Траты USAID на связанные с Украиной проекты росли огромными темпами: так, если в 2021 году организация разместила заявки по украинским проектам на $230 млн, то в 2023 году эта сумма выросла в 5,5 раза и достигла $1,3 млрд. А всего с начала СВО, судя по документам, USAID направила Киеву $3,5 млрд как гуманитарную помощь, $2,9 млрд – на развитие и еще $27 млрд как прямую бюджетную поддержку украинскому правительству.

В этом году агентство планировало запустить еще несколько программ по Украине. В частности, на проектах по восстановлению украинской инфраструктуры организация собирается освоить для этих целей $419 млрд. Кроме того, организация занимается развитием украинской демократии, реформой здравоохранения, программой психологической помощи украинцам и так далее.

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Однако в конце 2024 года антикоррупционное управление USAID, которое возглавил перешедший на эту должность из Минюста Пол К. Мартин, обнаружило признаки мошенничества и конфликта интересов в деятельности организации. По уголовным делам следователи начали более 20 проверок и 5 расследований подтвержденных фактов коррупции. Изучаются, в том числе, расходы на проекты по энергобезопасности Украины, спутниковым терминалам Starlink, программы защиты от сексуальной эксплуатации и насилия на Украине.

Серьезное изучение вопроса утечки выделенных Украине средств началось с приходом администрации президента США Дональда Трампа, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Он напомнил об указе Трампа по приостановлению выделения помощи Киеву на 90 дней – в первую очередь, речь идет о средствах USAID, подчеркнул эксперт.

« П р е ц е д е н т о в т а к о г о к р у п н о г о р а с с л е д о в а н и я н е б ы л о , п о т о м у ч т о У к р а и н а п о л у ч и л а д е н е г , к а ж е т с я , б о л ь ш е в с е х у ч а с т н и к о в п р о г р а м м ы М а р ш а л л а , — д о б а в и л В а с и л ь е в . – В С Ш А х о т я т с о з д а т ь у с л о в и я , ч т о б ы с к а з а т ь : в с ё , х в а т и т с У к р а и н о й , п о к о н ч и л и . Д а , м ы т у т п о т е р я л и $ 3 0 м л р д б е з в о з в р а т н о , и х р а з в о р о в а л и . Н о б о л ь ш е м ы и м н и к о г д а н и ч е г о н е д а д и м » .

Потраченные средства могут записать как долги Украины, а затем «раздербанить» страну на их погашение, заключил Васильев.