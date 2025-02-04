Обзор иноСМИ: «удар ЕС по беженцам» и «геополитический торг» в Сирии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«ЕС готовит удар по беженцам»

Евросоюз планирует пересмотреть свой подход к послевоенной конвенции ООН о беженцах, запрещающей странам отклонять ходатайства о предоставлении убежища прямо на своих границах, пишет The Times. Газета отмечает, что это может стать одним из самых больших изменений в миграционной политике ЕС за последние десятилетия.

В Европе растет консенсус по поводу того, что Конвенция о беженцах 1951 года, разработанная после Второй мировой войны и дополненная решениями судов Европы и ЕС, больше не соответствует своему назначению. В дипломатическом документе Польши, с которым ознакомилась The Times, подчеркивается, что принципы конвенции были разработаны в середине прошлого века и связаны с «совершенно иной геополитической ситуацией». Конвенция 1951 года подписана 144 странами и определяет их правовые обязательства перед беженцами. Если подход ЕС изменится, странам станет проще депортировать лиц, получивших отказ в предоставлении убежища. По данным The Times, только за 2024 год страны ЕС получили более миллиона прошений об убежище, а недовольство населения действующей системой укрепило позиции националистических и популистских партий.

«ОПЕК+ ответит на меры Трампа»

Ключевые члены организации экспортеров нефти ОПЕК+ провели обзорное совещание 3 февраля, по результатам которого оставили текущие планы нефтедобычи без изменений, сообщает Bloomberg. По данным агентства, группа во главе с Россией и Саудовской Аравией, сдерживавшими добычу более двух лет в попытке повысить цены, намерена сохранить ограничения до конца этого квартала.

С апреля ОПЕК+ планирует постепенно восстановить добычу. Президент США Дональд Трамп ранее потребовал от Организации стран-экспортеров нефти «снизить цены» на топливо. Несколько делегатов ОПЕК+ заявили, что пока не будут корректировать план, поскольку рынки сырой нефти остаются хрупкими на фоне падающего спроса в Китае и обильного предложения в Америке. У группы есть еще месяц, чтобы оценить запланированный апрельский рост. Эксперт норвежской консалтинговой компании Мукеш Садев заявил, что ОПЕК+ сталкивается с новым вызовом из-за тарифов Трампа. Группа «вероятно, будет действовать осторожно, балансируя между усилиями по стабилизации цен и одновременно справляясь с геополитической напряженностью».

«Как Россия спасает свои сирийские базы»

В прошлый вторник делегация российских дипломатов прибыла на встречу в Дамаск «на автоколонне из белых внедорожников», рассказала The New York Times. Газета отмечает, что дипломаты получили непростое задание - заложить основу для сохранения российских военных баз в Сирии после смены власти в стране. Как подчеркивает NYT, России требуется привлечь на свою сторону членов вооруженных групп, с которыми Москва помогала бороться Башару Асаду на протяжении многих лет.

Первая встреча в Дамаске ознаменовала начало «потенциально затяжных» переговоров о том, какую роль Россия будет играть в новой Сирии. Переговоры свидетельствуют о «геополитическом торге», который начался в Сирии - с перспективой на передел Ближнего Востока. Мировые державы борются за влияние, в то время как «неоперившееся руководство Сирии пытается завоевать легитимность, безопасность и помощь посредством дисциплинированной и жесткой реалполитик». Один из собеседников NYT заявил, что новые сирийские власти не хотят враждовать ни с кем - «даже со старыми врагами». Новые лидеры Сирии публично упомянули «давние стратегические отношения» Дамаска и Москвы. Также в руководстве страны напомнили, что Россия десятилетиями поставляла сирийским военным оружие, а ее специалисты управляют местными электростанциями. По версии NYT, подтекст этих заявлений таков, что Дамаск все еще нуждается в России.

«Трамп и крах старого порядка»

Президент США Дональд Трамп продолжает подрывать политическую ортодоксальность внутри страны и за рубежом своими решениями, пишет турецкая газета Sabah. Как отмечают многие западные аналитики, эпоха Pax-Americana (период экономической и геополитической стабильности после окончания Второй мировой войны) закончилась. Госсекретарь Трампа Марко Рубио описывает мировой порядок, созданный в середине прошлого века, как «устаревший».

Как отмечает Sabah, наиболее широкую поддержку получили указы Трампа, знаменующие антииммигрантскую политику и удар по программам «разнообразия, равенства и инклюзивности». В этом контексте наибольшие проблемы для Трампа возникают вне страны. По мере того как превосходство

США над другими державами ослабевает, такие игроки, как Россия, Китай и Турция, становятся новыми центрами притяжения. Несмотря на сопротивление США, мир движется к многополярности. В статье подчеркивается, что никто, кроме Израиля, больше не согласится быть «сторожевым псом» США. В такой ситуации перед Штатами открываются два пути: страна либо изолирует себя от мира, либо исправит отношения с Россией, Турцией и «перестроит Европу». Самый большой вызов для США в новую эпоху будет исходить от Европы, потому что бывшие союзники Америки «будут противиться понижению в должности». Все указывает на то, что в Атлантике «разразится ураган мирового масштаба», заключил автор статьи.

«Как Россия побеждает в гонке за доминирование в Арктике»

Россия расширяет свое присутствие на «вершине мира» - в Арктике, сотрудничая с Китаем и оставляя США позади, пишет The Wall Street Journal. Как подчеркивает газета, в Арктике «никогда не было так жарко». В прошлом году российские атомные подлодки практиковались в стрельбе крылатыми ракетами вблизи стран НАТО - Норвегии, Финляндии и Швеции. Эти учения последовали за арктическими военными играми НАТО, которые включали высадку морского десанта в холодных морях.

Когда в августе российские и китайские бомбардировщики совершили совместный полет к северу от Аляски, некоторые американские сенаторы описали это как «беспрецедентную провокацию со стороны противников». Уже в следующем месяце Россия и Китай отправили патрульные катера через ледяные воды Крайнего Севера. После распада СССР США сократили количество своих военных баз в Арктике, но теперь усиление взаимной враждебности заставляет Россию и НАТО наращивать военное присутствие в регионе. Москва выигрывает на этом направлении: у США и Канады - в отличие от России - нет военной инфраструктуры в регионе. Кроме того, у России есть около 40 ледоколов, многие из которых атомные. Они мощнее и могут гораздо дольше находиться в море. У США всего три полярных ледокола, одному из которых уже 50 лет, а на другом в прошлом году произошел пожар.