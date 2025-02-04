Турция собирается создать авиабазы в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава сирийского переходного правительства Ахмед аш-Шараа в Анкаре обсудят возможность создания турецких авиабаз в Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Утверждается, что на переговорах стороны обсудят совместный оборонный пакт, создание турецких авиабаз в центральной Сирии и обучение новой сирийской армии. По данным источников, речь идет о создании двух авиабаз в центральном регионе на востоке Сирии.

2 февраля глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что приоритетными задачами новых властей Сирии является восстановление энергетики и воздушного сообщения. Фидан выразил надежду на улучшение экономики страны после реализации задач. Он подчеркнул, что для Сирии важна отмена международных санкций, а также объединение всех действующих вооруженных группировок в национальную армию.

В декабре прошлого года Сирия призвала страны БРИКС помочь Дамаску в восстановлении страны после падения режима экс-президента республики Башара Асада.