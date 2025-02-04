80 лет назад лидеры США, Великобритании и СССР встретились в Ялте, чтобы обсудить контуры послевоенного мира. Западные союзники хотели провести конференцию в безопасном месте вдали от фронта, но советские власти настояли, чтобы судьба Германии была решена именно на советской земле.

Участники конференции располагались в трёх дворцах царского времени: делегация СССР во главе с Иосифом Сталиным в Юсуповском дворце, делегация США во главе с Франклином Рузвельтом — в Ливадийском дворце, делегация Великобритании во главе с Уинстоном Черчиллем — в Воронцовском дворце.

Всего, с 4 по 11 февраля, союзники рассмотрели 9 вопросов. Первой на повестке была координация войск ведущих держав перед завершающим этапом разгрома Германии. Лидеры СССР, США и Великобритании также поделили зоны оккупации и обсудили размеры военных репараций после победы над нацистами. Четвертым пунктом стало фактическое создание ООН. Помимо этого три державы договорились о будущем политическом устройстве послевоенной Европы.

Как проходила самая важная встреча XX века — в галерее «Рамблера».