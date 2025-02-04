Самая важная встреча XX века: как решалась судьба Европы

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Ливадийский дворец, где прошла Ялтинская конференция трех союзных держав
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Ливадийский дворец, где прошла Ялтинская конференция трех союзных держав 
© РИА Новости
Руководитель Советского государства, маршал Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин и министр иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов перед началом переговоров на Ялтинской конференция глав правительств СССР, США и Великобритании в Ливадийском дворце
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Руководитель Советского государства, маршал Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин и министр иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов перед началом переговоров на Ялтинской конференция глав правительств СССР, США и Великобритании в Ливадийском дворце 
© РИА Новости
Группа моряков британского флота в Севастопольской бухте в дни работы Ялтинской конференции
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Группа моряков британского флота в Севастопольской бухте в дни работы Ялтинской конференции 
© РИА Новости
Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов и министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден подписывают двухсторонние документы в рамках встречи
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Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов и министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден подписывают двухсторонние документы в рамках встречи 
© РИА Новости

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Иосиф Сталин направляется на очередное заседание Ялтинской конференции глав правительств трёх союзных держав - СССР, США и Великобритании, в Ливадийском дворце
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Иосиф Сталин направляется на очередное заседание Ялтинской конференции глав правительств трёх союзных держав - СССР, США и Великобритании, в Ливадийском дворце 
© РИА Новости
Самолет с руководителями и сотрудниками Ялтинской конференции на аэродроме Симферополя
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Самолет с руководителями и сотрудниками Ялтинской конференции на аэродроме Симферополя 
© РИА Новости
Ялтинская конференция глав правительств трех союзных держав СССР, США и Великобритании
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Ялтинская конференция глав правительств трех союзных держав СССР, США и Великобритании 
© РИА Новости
Флаги трех союзных держав - СССР, США и Великобритании вывешивают в Севастополе накануне встречи глав государств
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Флаги трех союзных держав - СССР, США и Великобритании вывешивают в Севастополе накануне встречи глав государств 
© РИА Новости
Встреча Премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Ялтинском аэропорту
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Встреча Премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Ялтинском аэропорту 
© РИА Новости

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Русский, английский и американский матросы на Графской пристани в Севастополе в дни работы Ялтинской конференции
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Русский, английский и американский матросы на Графской пристани в Севастополе в дни работы Ялтинской конференции 
© РИА Новости
Уинстон Черчиль, Франклин Рузвельт и Иосиф Сталин во время совместного фотографирования участников конференции союзных держав в Итальянском дворике Ливадийского дворца во время Второй мировой войны
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Уинстон Черчиль, Франклин Рузвельт и Иосиф Сталин во время совместного фотографирования участников конференции союзных держав в Итальянском дворике Ливадийского дворца во время Второй мировой войны 
© ТАСС

80 лет назад лидеры США, Великобритании и СССР встретились в Ялте, чтобы обсудить контуры послевоенного мира. Западные союзники хотели провести конференцию в безопасном месте вдали от фронта, но советские власти настояли, чтобы судьба Германии была решена именно на советской земле.

Участники конференции располагались в трёх дворцах царского времени: делегация СССР во главе с Иосифом Сталиным в Юсуповском дворце, делегация США во главе с Франклином Рузвельтом — в Ливадийском дворце, делегация Великобритании во главе с Уинстоном Черчиллем — в Воронцовском дворце.

Всего, с 4 по 11 февраля, союзники рассмотрели 9 вопросов. Первой на повестке была координация войск ведущих держав перед завершающим этапом разгрома Германии. Лидеры СССР, США и Великобритании также поделили зоны оккупации и обсудили размеры военных репараций после победы над нацистами. Четвертым пунктом стало фактическое создание ООН. Помимо этого три державы договорились о будущем политическом устройстве послевоенной Европы.

Как проходила самая важная встреча XX века — в галерее «Рамблера».