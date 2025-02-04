Политолог рассказал о подготовке Трампом союзников США к «большому столкновению» с Китаем
Президент США Дональд Трамп готовится к «большому столкновению» Америки с Китаем, а также готовит к нему союзников Вашингтона. Об этом, комментируя последние решения американского лидера, в разговоре с Рамблером заявил политолог Александр Каргин.
С одной стороны, вводя торговые пошлины в отношении Канады и Мексики, прекращая финансирование ЮАР, а также угрожая торговой войной с ЕС, Трамп действует по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». С другой стороны, он занят глобальным переформатированием западного мира и выстраивает четкую вертикаль управления в преддверии большого столкновения с Китаем. То есть он готовит западный мир к этому столкновению. И если смотреть на ситуацию через эту призму, то действия Трампа не являются хаотичными – они имеют свою внутреннюю понятную логику.Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку
Политолог также ответил на вопрос о готовности Европы и других союзников США поддержать Трампа в его противостоянии с КНР.
«Чтобы быть политическим субъектом в современном глобальном мире, нужно обладать как экономическим, так и военным потенциалом. А военный потенциал Европы минимален. Поэтому без поддержки США она не способна вести по-настоящему самостоятельную внешнюю политику. Так что, думаю, тут Трампу не нужно согласие Европы. Ему будет достаточно просто еще немного надавить на нее. Скорее всего, и Европа, и Канада, и другие потенциальные союзники Трампа последуют за ним. Трамп видел, что ранее отношения США с союзниками были неэффективными, а впереди у него большое столкновение с Китаем, поэтому теперь он перестраивает эти отношения. И он делает ставку на ту часть мира, которая так или иначе подконтрольна США. При этом возникает ощущение, что многие решения и указы президента США были подготовлены искусственным интеллектом как наиболее эффективный набор мер для достижения обозначенных Трампом целей. А главная цель Трампа понятна, это «сделать Америку снова великой» и обеспечить американское доминирование в мире», - сказал эксперт.
Каргин подчеркнул, что Китай, в свою очередь, также готовится к столкновению с США.
«И это нормально. Китай видит себя главным конкурентом и главной альтернативой Соединенным Штатам – альтернативой, которая, естественно, будет иначе выстраивать геополитические процессы», - отметил политолог.
Ранее в ответ на решение Трампа ужесточить торговую войну и ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию Пекин установил тарифы на поставки американской нефти и сельскохозяйственной техники на уровне 10 процентов, а сжиженного природного газа (СПГ) и угля — на уровне 15 процентов.