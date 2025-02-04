Президент США Дональд Трамп готовится к «большому столкновению» Америки с Китаем, а также готовит к нему союзников Вашингтона. Об этом, комментируя последние решения американского лидера, в разговоре с Рамблером заявил политолог Александр Каргин.

С одной стороны, вводя торговые пошлины в отношении Канады и Мексики, прекращая финансирование ЮАР, а также угрожая торговой войной с ЕС, Трамп действует по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». С другой стороны, он занят глобальным переформатированием западного мира и выстраивает четкую вертикаль управления в преддверии большого столкновения с Китаем. То есть он готовит западный мир к этому столкновению. И если смотреть на ситуацию через эту призму, то действия Трампа не являются хаотичными – они имеют свою внутреннюю понятную логику. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Политолог также ответил на вопрос о готовности Европы и других союзников США поддержать Трампа в его противостоянии с КНР.

« Ч т о б ы б ы т ь п о л и т и ч е с к и м с у б ъ е к т о м в с о в р е м е н н о м г л о б а л ь н о м м и р е , н у ж н о о б л а д а т ь к а к э к о н о м и ч е с к и м , т а к и в о е н н ы м п о т е н ц и а л о м . А в о е н н ы й п о т е н ц и а л Е в р о п ы м и н и м а л е н . П о э т о м у б е з п о д д е р ж к и С Ш А о н а н е с п о с о б н а в е с т и п о - н а с т о я щ е м у с а м о с т о я т е л ь н у ю в н е ш н ю ю п о л и т и к у . Т а к ч т о , д у м а ю , т у т Т р а м п у н е н у ж н о с о г л а с и е Е в р о п ы . Е м у б у д е т д о с т а т о ч н о п р о с т о е щ е н е м н о г о н а д а в и т ь н а н е е . С к о р е е в с е г о , и Е в р о п а , и К а н а д а , и д р у г и е п о т е н ц и а л ь н ы е с о ю з н и к и Т р а м п а п о с л е д у ю т з а н и м . Т р а м п в и д е л , ч т о р а н е е о т н о ш е н и я С Ш А с с о ю з н и к а м и б ы л и н е э ф ф е к т и в н ы м и , а в п е р е д и у н е г о б о л ь ш о е с т о л к н о в е н и е с К и т а е м , п о э т о м у т е п е р ь о н п е р е с т р а и в а е т э т и о т н о ш е н и я . И о н д е л а е т с т а в к у н а т у ч а с т ь м и р а , к о т о р а я т а к и л и и н а ч е п о д к о н т р о л ь н а С Ш А . П р и э т о м в о з н и к а е т о щ у щ е н и е , ч т о м н о г и е р е ш е н и я и у к а з ы п р е з и д е н т а С Ш А б ы л и п о д г о т о в л е н ы и с к у с с т в е н н ы м и н т е л л е к т о м к а к н а и б о л е е э ф ф е к т и в н ы й н а б о р м е р д л я д о с т и ж е н и я о б о з н а ч е н н ы х Т р а м п о м ц е л е й . А г л а в н а я ц е л ь Т р а м п а п о н я т н а , э т о « с д е л а т ь А м е р и к у с н о в а в е л и к о й » и о б е с п е ч и т ь а м е р и к а н с к о е д о м и н и р о в а н и е в м и р е » , - с к а з а л э к с п е р т .

Каргин подчеркнул, что Китай, в свою очередь, также готовится к столкновению с США.

« И э т о н о р м а л ь н о . К и т а й в и д и т с е б я г л а в н ы м к о н к у р е н т о м и г л а в н о й а л ь т е р н а т и в о й С о е д и н е н н ы м Ш т а т а м – а л ь т е р н а т и в о й , к о т о р а я , е с т е с т в е н н о , б у д е т и н а ч е в ы с т р а и в а т ь г е о п о л и т и ч е с к и е п р о ц е с с ы » , - о т м е т и л п о л и т о л о г .

Ранее в ответ на решение Трампа ужесточить торговую войну и ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию Пекин установил тарифы на поставки американской нефти и сельскохозяйственной техники на уровне 10 процентов, а сжиженного природного газа (СПГ) и угля — на уровне 15 процентов.