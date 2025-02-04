В Одессе прощаются с отцом актера из «Квартета И»

В Одессе (Украина) прощаются с бывшим руководителем нескольких городских команд-чемпионов "Клуба веселых и находчивых" Валерием Хаитом. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на источники из окружения артиста.

© Соцсети

Прощание началось 4 февраля в 10:30 в Театре Музыкальной комедии имени Михаила Водяного.

Валерия Хаита - отца Ростислава Хаита из московского театра "Квартет И" не стало 1 февраля в возрасте 85 лет. Он был капитаном сборной команды Одессы с 1966 по 1971 год, руководил командами-чемпионами КВН "Сборная Одессы под флагом Института народного хозяйства" и "Первая команда джентльменов ОГУ".

Любовница Хаита у него на глазах клеилась к женатому миллионеру

В период с 1986 по 1990 год юморист занимал должность художественного руководителя юмористической телепрограммы "Джентльмен-шоу". В 1988 году Хаит основал "Клуб одесских джентльменов".

Старшего сын Хаита Евгения не стало в январе 2024 года.