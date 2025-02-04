Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, «подвергавшийся остракизму как сторонник президента России Владимира Путина», находится в больнице. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

По данным издания, политик обратился за клинической помощью по совету своего врача.

Информацию о госпитализации политика подтвердил его адвокат Ханс-Петер Хубер. Он призвал общественность уважать частную жизнь Шредера.

Ранее Герхард Шредер, занимавший пост канцлера ФРГ в 1998–2005 годах, рассказал, что по просьбе Киева участвовал в переговорах России и Украины в Стамбуле. По его словам, стороны в 2022 году были близки к заключению мира. Он предлагал Киеву сохранить контроль над Донбассом, а для Крыма принять «южнотирольское решение» - создать российский анклав. Шредер отмечал, что его предложения не устроили украинскую сторону и «влиятельные круги», которые, как он считает, стояли за Владимиром Зеленским.

Путин вспомнил забавную историю со дня рождения Шредера

При этом Шредера называют другом президента России Владимира Путина. В ходе «прямой линии» в декабре 2024 года российский лидер вспоминал, как он ездил на день рождения экс-канцлера Германии и на мероприятии только привезенный им с собой Кубанский казачий хор пел на немецком языке.

За дружбу с Путиным Шредер в СМИ подозревался в коррупции и подвергался жёсткой критике, а также неоднократно назывался экспертами и журналистами ярким примером «путинферштеера» – "понимающего Путина".