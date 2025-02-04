Бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга назначили главой Минфина в новом правительстве Норвегии. Об этом сообщает РИА Новости.

О том, что Столтенберг будет назначен министром финансов Норвегии, сообщило ранее издание NRK со ссылкой на источники. Норвежский Минфин до сегодняшнего дня возглавлял Трюгве Ведум. Как утверждается, он вернется в парламент (стортинг) как депутат.

Столтенберг ушел с поста главы альянса в осенью минувшего года. Как ожидалось, в 2025 году его назначат новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности вместо Кристофа Хойсгена. По словам экс-генсека, он «посвятил всю свою политическую жизнь поддержанию мира». Он отмечал, что для него «большая честь быть председателем Мюнхенской конференции по безопасности» и вносить вклад в ее миссию «мир через диалог».

Столтенберг назвал один из вариантов завершения конфликта на Украине

Столтенберг родился в Осло. Он начал строить свою карьеру именно в Норвегии. Столтеберг является членом Норвежской рабочей (Лейбористской) партии. В период с 1993 по 1996 год он занимал должность министра промышленности и энергетики Норвегии. Затем в течение года возглавлял Министерство финансов. В 2000–2001 и 2005–2013 годах занимал пост премьер-министра Норвегии. После этого был назначен генеральным секретарем НАТО. В 2022 году Столтенберг должен был занять пост главы Центрального банка Норвегии, но его полномочия были продлены в связи с ситуацией на Украине.