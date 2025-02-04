Из-за заморозки помощи США 100 организаций культуры и СМИ на Украине остались без средств

Более 100 организаций в сфере культуры и СМИ на Украине остались без ресурсов после заморозки американской помощи, пишет испанское издание El Pais.

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« Д в е с ф е р ы , в к о т о р ы х з а м о р о з к а о щ у щ а е т с я н а и б о л е е о с т р о — э т о к у л ь т у р н о е п р о и з в о д с т в о и С М И . Б о л е е с т а о р г а н и з а ц и й в э т и х с е к т о р а х о с т а л и с ь б е з р е с у р с о в » , — г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

По данным издания, многие независимые издания на Украине существовали благодаря средствам от американского Агентства по международному развитию (USAID). В частности, финансирование было важно для СМИ, которые специализируются на расследованиях (в том числе, по теме коррупции в стране). Некоторые издания на 80% финансировались США.

Ранее Агентствам ООН на Украине на фоне ситуации с USAID ввели запрет на подписание документов, в которых говорится об американском финансировании. Так, некоторые НПО на Украине уже сообщили ООН о том, что сократили ряд работников, поскольку они не смогут выплачивать им зарплату.

В январе 2025 года стало известно, что США заморозили проекты поддержки Украины по линии USAID. Среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения, например, экстренная помощь матерям и вакцинация детей.