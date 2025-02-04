В Испании узнали о последствиях заморозки помощи США для Украины

Более 100 организаций в сфере культуры и медиа на Украине лишились ресурсов после заморозки помощи США.

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Об этом пишет испанская газета El País.

« Д в е с ф е р ы , в к о т о р ы х з а м о р о з к а п о м о щ и о щ у щ а е т с я н а и б о л е е о с т р о , — э т о с ф е р а к у л ь т у р н о г о п р о и з в о д с т в а и С М И . Б о л е е 1 0 0 о р г а н и з а ц и й в э т и х с е к т о р а х о с т а л и с ь б е з р е с у р с о в » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

По данным издания, большинство независимых украинских СМИ получали финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID). Приостановка деятельности агентства особенно серьезно ударила по СМИ, которые занимаются журналистскими расследованиями, в том числе коррупции. Например, финансирование проектов Bihus.info и Slidstvo.info на 80 процентов состояло из американских средств.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа закрыла штаб-квартиру Агентства по международному развитию в Вашингтоне, которое предоставляло помощь Украине. После этого республиканец запустил процесс пересмотра иностранной помощи.