В Испании рассказали, к чему привела заморозка помощи США для Украины

Заморозка американской помощи лишила ресурсов более 100 организаций в сфере культуры и СМИ на Украине. Об этом сообщила испанская газета Pais, передает агентство «Прайм».

Как отмечается в статье, культурное производство и СМИ являются сферами, в которых проблема фиксируется наиболее остро. Также подчеркивается, что в основном независимые СМИ на Украине получали финансирование от Агентства по международному развитию (USAID).

Уточняется, что заморозка финансирования поставила под удар СМИ, которые занимаются журналистскими расследованиями, в том числе случаями, связанными с коррупцией.

Ранее директор института массовой информации Оксана Романюк прокомментировала последствия для медиарынка Украины трехмесячной заморозки американской помощи. Она отметила, что почти все украинские СМИ существовали за счет грантового финансирования.

Романюк также выразила опасения, что ослабление украинских медиа может привести к попыткам захвата медиапространства, чтобы превратить медиа в инструмент влияния.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио ранее распорядился на 90 дней приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи, в том числе Украине. Также свои проекты решило заморозить USAID.