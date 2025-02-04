Стало известно, в обмен на что США могут снять санкции с России
США могут ослабить санкции против России в обмен на привилегированный доступ к ее ресурсам, заявил NEWS.ru председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму политолог-международник Энес Караханов. По его словам, США также могут пересмотреть цены на нефть и газ, также важные для экономики Штатов.
В обмен на ослабление санкций или поддержку в других международных вопросах, США могут потребовать привилегированный доступ к российским энергетическим ресурсам, что может включать пересмотр цен на нефть и газ, важный для американской экономики. При этом, мы прогнозируем, что Трамп может предложить России стратегическое партнёрство -как бы не странно звучало- в сдерживании растущего влияния Китая, — считает Караханов.
Собеседник считает, что Трамп предложит России обмениваться информацией о влиянии Китая в Африке и в Иране. Караханов не исключил, что возможные договоренности улучшат экономические отношения между Москвой и Вашингтоном.
Компромисс может включать обмен информацией и ограничение китайского присутствия в определённых секторах, и странах включая Иран и Африку. Предполагаем, что Трамп постарается убедить Россию ослабить свои ограничения на американские товары и компании в обмен на снятие некоторых санкций США, что в итоге в принципе и улучшит экономические отношения между странами, — подытожил Караханов.
Ранее Караханов заявил, что Трамп во время переговоров по Украине может потребовать от России убрать «Искандеры» из Калининградской области. Политолог отметил, что присутствие российских ракетных комплексов в регионе является постоянным источником напряженности для стран НАТО. Он обратил внимание, что это может привести к усилению дипломатического давления на Россию.