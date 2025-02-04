Стало известно, в обмен на что США могут снять санкции с России

США могут ослабить санкции против России в обмен на привилегированный доступ к ее ресурсам, заявил NEWS.ru председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму политолог-международник Энес Караханов. По его словам, США также могут пересмотреть цены на нефть и газ, также важные для экономики Штатов.

В о б м е н н а о с л а б л е н и е с а н к ц и й и л и п о д д е р ж к у в д р у г и х м е ж д у н а р о д н ы х в о п р о с а х , С Ш А м о г у т п о т р е б о в а т ь п р и в и л е г и р о в а н н ы й д о с т у п к р о с с и й с к и м э н е р г е т и ч е с к и м р е с у р с а м , ч т о м о ж е т в к л ю ч а т ь п е р е с м о т р ц е н н а н е ф т ь и г а з , в а ж н ы й д л я а м е р и к а н с к о й э к о н о м и к и . П р и э т о м , м ы п р о г н о з и р у е м , ч т о Т р а м п м о ж е т п р е д л о ж и т ь Р о с с и и с т р а т е г и ч е с к о е п а р т н ё р с т в о - к а к б ы н е с т р а н н о з в у ч а л о - в с д е р ж и в а н и и р а с т у щ е г о в л и я н и я К и т а я , — с ч и т а е т К а р а х а н о в .

Собеседник считает, что Трамп предложит России обмениваться информацией о влиянии Китая в Африке и в Иране. Караханов не исключил, что возможные договоренности улучшат экономические отношения между Москвой и Вашингтоном.

К о м п р о м и с с м о ж е т в к л ю ч а т ь о б м е н и н ф о р м а ц и е й и о г р а н и ч е н и е к и т а й с к о г о п р и с у т с т в и я в о п р е д е л ё н н ы х с е к т о р а х , и с т р а н а х в к л ю ч а я И р а н и А ф р и к у . П р е д п о л а г а е м , ч т о Т р а м п п о с т а р а е т с я у б е д и т ь Р о с с и ю о с л а б и т ь с в о и о г р а н и ч е н и я н а а м е р и к а н с к и е т о в а р ы и к о м п а н и и в о б м е н н а с н я т и е н е к о т о р ы х с а н к ц и й С Ш А , ч т о в и т о г е в п р и н ц и п е и у л у ч ш и т э к о н о м и ч е с к и е о т н о ш е н и я м е ж д у с т р а н а м и , — п о д ы т о ж и л К а р а х а н о в .

Ранее Караханов заявил, что Трамп во время переговоров по Украине может потребовать от России убрать «Искандеры» из Калининградской области. Политолог отметил, что присутствие российских ракетных комплексов в регионе является постоянным источником напряженности для стран НАТО. Он обратил внимание, что это может привести к усилению дипломатического давления на Россию.