Стало известно, в обмен на что США могут снять санкции с России

США могут ослабить санкции против России в обмен на привилегированный доступ к ее ресурсам, заявил NEWS.ru председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму политолог-международник Энес Караханов. По его словам, США также могут пересмотреть цены на нефть и газ, также важные для экономики Штатов.

В обмен на ослабление санкций или поддержку в других международных вопросах, США могут потребовать привилегированный доступ к российским энергетическим ресурсам, что может включать пересмотр цен на нефть и газ, важный для американской экономики. При этом, мы прогнозируем, что Трамп может предложить России стратегическое партнёрство -как бы не странно звучало- в сдерживании растущего влияния Китая, считает Караханов.

Собеседник считает, что Трамп предложит России обмениваться информацией о влиянии Китая в Африке и в Иране. Караханов не исключил, что возможные договоренности улучшат экономические отношения между Москвой и Вашингтоном.

Компромисс может включать обмен информацией и ограничение китайского присутствия в определённых секторах, и странах включая Иран и Африку. Предполагаем, что Трамп постарается убедить Россию ослабить свои ограничения на американские товары и компании в обмен на снятие некоторых санкций США, что в итоге в принципе и улучшит экономические отношения между странами, подытожил Караханов.

Ранее Караханов заявил, что Трамп во время переговоров по Украине может потребовать от России убрать «Искандеры» из Калининградской области. Политолог отметил, что присутствие российских ракетных комплексов в регионе является постоянным источником напряженности для стран НАТО. Он обратил внимание, что это может привести к усилению дипломатического давления на Россию.