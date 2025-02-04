В Казахстане рассказали о расследовании авиакатастрофы в Актау

В Минтрансе Казахстана рассказали о расследовании авиакатастрофы в Актау
Расследование крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау находится на завершающей стадии. Об этом заявил глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев, пишет РИА Новости.
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года. Перед падением самолета экипаж сообщил об аварийной ситуации и планировал посадку в казахстанском аэропорту Актау.
На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. Среди пассажиров были граждане Азербайджана, Казахстана, Киргизии и России. Жертвами катастрофы стали 38 человек.
По словам министра транспорта Казахстана Марата Карабаева, расследование авиакатастрофы проводится при участии специалистов нескольких стран, в том числе и Бразилии, и находится на завершающем этапе.
«Привлечены международные специалисты от Азербайджанской Республики, от Российской Федерации, Бразилии как страны-производителя [самолета], также от ИКАО. Все эти специалисты вместе работают. Мы ожидаем, что в ближайшие дни на нашем сайте будет официально опубликован предварительный отчет», - пояснил он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что данные с черных ящиков потерпевшего крушение под Актау самолета «по большому счету» не подтвердили информацию, которая появлялась в СМИ. Глава МИД РФ призвал «не нагнетать атмосферу» вокруг причин авиакатастрофы.