В Минтрансе Казахстана рассказали о расследовании авиакатастрофы в Актау

Расследование крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау находится на завершающей стадии. Об этом заявил глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев, пишет РИА Новости.

В Казахстане рассказали о расследовании авиакатастрофы в Актау
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Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года. Перед падением самолета экипаж сообщил об аварийной ситуации и планировал посадку в казахстанском аэропорту Актау.

На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. Среди пассажиров были граждане Азербайджана, Казахстана, Киргизии и России. Жертвами катастрофы стали 38 человек.

По словам министра транспорта Казахстана Марата Карабаева, расследование авиакатастрофы проводится при участии специалистов нескольких стран, в том числе и Бразилии, и находится на завершающем этапе.

«Привлечены международные специалисты от Азербайджанской Республики, от Российской Федерации, Бразилии как страны-производителя [самолета], также от ИКАО. Все эти специалисты вместе работают. Мы ожидаем, что в ближайшие дни на нашем сайте будет официально опубликован предварительный отчет», - пояснил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что данные с черных ящиков потерпевшего крушение под Актау самолета «по большому счету» не подтвердили информацию, которая появлялась в СМИ. Глава МИД РФ призвал «не нагнетать атмосферу» вокруг причин авиакатастрофы.