Новый пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Кэролайн Ливитт раскритиковала некоторые программы Агентства США по международному развитию (USAID), касающиеся культуры и искусства. Ее цитирует The Sun.

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В частности, она считает безумием то, что США потратили тысячи долларов на инициативы, касающиеся ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-повестки и инклюзивности за рубежом.

« $ 7 0 т ы с я ч н а п о с т а н о в к у м ю з и к л а о р а з н о о б р а з и и и и н к л ю з и в н о с т и в И р л а н д и и , $ 4 7 т ы с я ч д о л л а р о в н а т р а н с г е н д е р н у ю о п е р у в К о л у м б и и , $ 3 2 т ы с я ч и д о л л а р о в н а т р а н с г е н д е р н ы й к о м и к с в П е р у . Н е з н а ю , к а к в ы , н о к а к а м е р и к а н с к и й н а л о г о п л а т е л ь щ и к я н е х о ч у , ч т о б ы м о и д о л л а р ы ш л и н а э т у ч у ш ь , и я з н а ю , ч т о а м е р и к а н с к и й н а р о д т о ж е э т о г о н е х о ч е т » , — в ы с к а з а л а с ь Л и в и т т .

Возглавивший департамент эффективности государственного управления миллиардер Илон Маск, по ее словам, должен будет по поручению президента США Дональда Трампа исключить подобные «злоупотребления» и «мошеннические схемы».

Накануне в Гонконге возобновили показ оперы про Трампа на фоне введения пошлин против КНР.