Пресс-секретарь Трампа Ливитт назвала безумием траты на трансгендерные оперы и комиксы

Новый пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Кэролайн Ливитт раскритиковала некоторые программы Агентства США по международному развитию (USAID), касающиеся культуры и искусства. Ее цитирует The Sun.

США потратили тысячи долларов на трансгендерную оперу в Колумбии
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В частности, она считает безумием то, что США потратили тысячи долларов на инициативы, касающиеся ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-повестки и инклюзивности за рубежом.

«$70 тысяч на постановку мюзикла о разнообразии и инклюзивности в Ирландии, $47 тысяч долларов на трансгендерную оперу в Колумбии, $32 тысячи долларов на трансгендерный комикс в Перу. Не знаю, как вы, но как американский налогоплательщик я не хочу, чтобы мои доллары шли на эту чушь, и я знаю, что американский народ тоже этого не хочет», высказалась Ливитт.

Возглавивший департамент эффективности государственного управления миллиардер Илон Маск, по ее словам, должен будет по поручению президента США Дональда Трампа исключить подобные «злоупотребления» и «мошеннические схемы».

Накануне в Гонконге возобновили показ оперы про Трампа на фоне введения пошлин против КНР.

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