Сенатор Денисов заявил, что России невыгодна торговая война между США и Китаем

Новое торговое противостояние между США и Китаем не принесет пользы ни одной стране, включая Россию. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов в интервью телеканалу "Вместе-РФ".

По его словам, конфликт между Вашингтоном и Пекином негативно скажется на глобальных логистических цепочках, что затронет весь мир.

Профессор Симонов: Торговые войны США и Китая позитивны для России

Сенатор также отметил, что с момента первого торгового противостояния шесть лет назад баланс сил между Китаем и США изменился.

" К и т а й у ж е д р у г о й . Д а и А м е р и к а д р у г а я . К и т а й у ж е з н а ч и т е л ь н о с и л ь н е е . О н у ж е о т в е ч а е т , я б ы с к а з а л , б о л е е г р о м к и м г о л о с о м " , – п о д ч е р к н у л Д е н и с о в .

Китай ввел пошлины на импорт американских энергоресурсов, включая нефть, уголь и СПГ. Они начнут действовать с 10 февраля 2025 года.

Этот шаг стал ответом страны на аналогичное решение Вашингтона. Ранее президент США Дональд Трамп ввел торговые пошлины на товары из Китая в размере 10%. Они вступили в силу 4 февраля 2025 года. Причиной для такого решения власти США назвали тот факт, что КНР якобы поставляет в страну нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.